Más beneficios para productores de higo

Saltillo, Coah.- Con una demostración de maquinaria agrícola, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado (SEDER), José Luis Flores Méndez, firmó un convenio de colaboración conjunta con la Distribuidora de Tractores Agrícolas de Puebla, SA de CV, con el objetivo de establecer las bases de colaboración conjunta para incentivar la producción de higo en el Estado.

El documento fue también signado por Perla Pérez Pineda, Directora General de la compañía.

Flores Méndez señaló que mediante el convenio se asegura a los productores de este fruto el conocer y contar con la maquinaria y equipos disponibles, así como su operación y ventajas en la utilización, para hacer más eficientes sus trabajos de acuerdo a las necesidades técnicas del cultivo en mención.

Es importante, dijo, estar a la vanguardia de más y mejores tecnologías para la producción agrícola en la entidad, pues el convenio establece además capacitación y asesoría para los productores, así como mantenimiento preventivo del equipo que se adquiera.

“Buscamos un impacto positivo en todos los aspectos en el desarrollo de las áreas rurales vulnerables, que tienen condiciones extremas y severas en materia económica, climática y de calidad de vida”, explicó.

Durante el evento se realizó una demostración de los distintos equipos que podrán adquirir los productores, con la posibilidad de otorgamiento de apoyos por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, condicionados a la presentación de proyectos de acuerdo a la normatividad vigente.

El evento realizado en una huerta de higo ubicada en el Ejido Puebla, del Municipio de Saltillo, contó con la presencia del propietario de la misma, Virgilio Maltos Long; José Oliver Jiménez, representante de Servicio de Case New Holland de México, y de Andi Gadiel Salazar Ramos, gerente de Sucursal Saltillo de Tractores Agrícolas de Puebla.

Asimismo, estuvieron presentes Nelda Sifuentes Cantú, Directora de Desarrollo Rural del Municipio de Saltillo; Héctor Carlos Salazar Arriaga, presidente de la Asociación de Egresados de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro; Natividad Navarro Morales, dirigente estatal de la CNC, y Fernando Molina Rodríguez, presidente del Sistema Producto Higo.

El documento fue también signado por Perla Pérez Pineda, Directora General de la compañía.