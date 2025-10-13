Más de 48 mil baches reparados en Saltillo gracias a programa municipal

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acudió a la colonia Anáhuac a supervisar los trabajos de bacheo que se realizan como parte del programa "Aquí Andamos", y dio a conocer que hasta el momento son más de 48 mil 500 baches los que se han reparado en todos los sectores de la ciudad.

Díaz González apuntó que este programa inicio desde los primeros días de su gobierno y reiteró que se mantiene el ritmo constante con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía vialidades más seguras y eficientes.

"Trabajamos todos los días con varias cuadrillas de bacheo, así como de sellado de grietas con el propósito de mejorar las condiciones de nuestras vialidades para beneficio de toda la población", declaró el Alcalde.

Agregó que la cifra de baches reparada hasta el momento representa una superficie de aproximadamente 64 mil metros cuadrados, gracias al trabajo que realizan todas las cuadrillas de este programa de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública.

En la colonia Anáhuac, Javier Díaz escuchó peticiones e inquietudes de las y los vecinos de ese sector y dijo que serán atendidas a través de las diferentes dependencias municipales con el fin de mejorar su calidad de vida.

El Alcalde compartió con las personas que se acercaron a la supervisión que, derivado de los daños a las vialidades que dejaron las lluvias, se reforzaron las tareas de bacheo con la compra de camiones, herramientas, material y demás equipo que necesitan las cuadrillas para realizar su trabajo.

Finalmente, el Gobierno Municipal pidió el apoyo de la ciudadanía para que reporte los baches que detecte, esto puede ser a través del WhatsApp de Saltillo Fácil, en el número 844-160-08-08.

Asimismo, Díaz González dijo que otra vertiente del programa "Aquí Andamos" es la aplicación de pintura en camellones y carriles de circulación de bulevares y avenidas de la ciudad.

El Edil detalló que en lo que va del año las cuadrillas municipales han aplicado pintura amarilla en 244 mil 300 metros lineales, mientras que van 131 mil 350 metros lineales de pintura blanca.