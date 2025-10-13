Alcalde de Saltillo refuerza medidas contra vandalismo en transporte público

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo anunció que su administración endurecerá las sanciones contra quienes dañen las unidades del programa "Aquí Vamos Gratis", luego de que este fin de semana un sujeto fuera detenido tras ser sorprendido rayando el vidrio de uno de los vehículos.

El edil explicó que las cámaras de vigilancia instaladas dentro de las unidades permitieron detectar el acto de vandalismo en tiempo real, lo que facilitó la rápida intervención de las autoridades. "Esta persona está ya en la cárcel y ahí se va a quedar; va todo el peso de la ley por este tipo de acciones", afirmó.

Destacó que el municipio no solo aplicará sanciones administrativas, sino también penales, con el objetivo de proteger las unidades nuevas que forman parte del programa de movilidad gratuita impulsado por su gobierno.

"Todas y todos los saltillenses merecemos un servicio digno y en buenas condiciones. Quien dañe las unidades debe saber que habrá consecuencias legales", subrayó.

El alcalde reiteró el llamado a la ciudadanía a cuidar el transporte público y a denunciar cualquier acto de vandalismo. Además, adelantó que el sistema de cámaras conectado al C2 permitirá reforzar la vigilancia para prevenir daños y garantizar la seguridad de los usuarios.

"Queremos seguir ofreciendo un servicio moderno, cómodo y accesible. Las unidades están climatizadas, cuentan con internet, accesos para personas con discapacidad y choferes capacitados. Pero necesitamos del compromiso de todos para conservarlas", finalizó.