Saltillo implementa rutas troncales gratuitas en transporte público

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González sostuvo una reunión de trabajo con una gran parte de los concesionarios que brindan el servicio de transporte público en la ciudad en la que acordaron trabajar en equipo para impulsar el programa "Aquí Vamos Gratis".

En el encuentro el alcalde detalló los beneficios que traerá para más de 250 mil saltillenses la implementación de 2 rutas troncales gratuitas, así como el rediseño de las 20 rutas con las que se cuenta la actualidad a 32 rutas alimentadoras.

Javier Díaz enfatizó que los operadores del servicio de transporte contarán con todo el apoyo de su Gobierno, ya que en equipo se busca brindarle a la ciudadanía un servicio de mayor calidad, cobertura, frecuencias y que les otorgue una nueva experiencia en el servicio de transporte.

Además, el Alcalde entregó 102 apoyos como parte del programa de mejoramiento de las unidades del transporte público, en el cual se invertirán 12 millones de pesos.

Díaz González enfatizó que su Gobierno tiene una total apertura con los concesionarios del transporte público, por lo que reiteró su disposición de continuar realizando mesas de trabajo que permitan el diseño de las rutas y operación de este servicio.

Finalmente, el Alcalde recordó que las 2 rutas troncales del programa "Aquí Vamos Gratis" arrancarán a partir del 1 de octubre.

Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, señaló que la instrucción del alcalde Javier Díaz es mantener una comunicación constante con las y los concesionarios para atender las inquietudes que se vayan presentando y trabajar en total coordinación.

En la reunión estuvieron presentes Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal; César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; y Alberto Salinas de las Fuentes, director del Instituto Municipal de Planeación.