Validación de estudios: clave para evitar fraudes educativos

SALTILLO, COAH.- Para proteger a estudiantes y familias de posibles fraudes en escuelas privadas, el Diputado Jesús Alfredo Paredes López, en representación del Grupo Parlamentario Alianza Coahuila del PAN, presentó una propuesta en el Congreso local para exhortar a las autoridades educativas a lanzar una campaña de información durante el actual ciclo escolar.

La proposición con punto de acuerdo solicita a la Secretaría de Educación Pública del Estado y a la SEP federal implementar acciones informativas que permitan a padres y alumnos verificar fácilmente si las instituciones cuentan con el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Como parte de la propuesta, se pide que todas las universidades, preparatorias y escuelas técnicas privadas en Coahuila exhiban visiblemente sus RVOE en instalaciones físicas y sitios web, o que, al menos, indiquen a los interesados cómo y dónde pueden consultarlos.

"Existen universidades que incluso ofertan maestrías y doctorados sin validez oficial, lo que significa pérdida de tiempo y dinero para las familias", advirtió el Diputado.

Paredes López recordó que esta situación no es nueva. En mayo pasado, ya había denunciado la existencia de instituciones que operan sin los permisos necesarios, lo cual representa un riesgo serio para el futuro académico de miles de jóvenes.

El legislador también alertó que este problema no es exclusivo de Coahuila. Casos recientes en Saltillo, y en estados como Nuevo León, Querétaro, Oaxaca y Ciudad de México, han evidenciado que muchas instituciones ofertan programas sin reconocimiento oficial.

Asimismo, subrayó que, si bien existen plataformas como SIRVOES, donde cualquier persona puede consultar el estatus legal de una escuela, la mayoría de la población desconoce su existencia.

"Lo más importante es prevenir, que padres y alumnos no caigan en estos fraudes y que se garantice que toda institución educativa opere conforme a la ley", concluyó.