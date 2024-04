Modifican insignia "Crista Vive".

SALTILLO, COAH.- Este martes sorprendió la modificación de la insignia Cristo Vive que se coloco por integrantes de esta Asociación en el Cerro del pueblo en Saltillo, pues se cambió el género a "Crista Vive".

Tras lo anterior, Eduardo Pacheco, vocero y abogado de la agrupación, manifestó que es claro que existen personas que no soportan el nombre de Cristo y por ello es que personas desconocidas alteraron el nombre.

"Tenemos claro que hay personas que no soportan el nombre de Jesucristo y en Saltillo Cristo vive es una declaración de los cielos y los aires para las personas que le entreguen su vida, porque hay esperanza; también entendemos que hay grupos y colectivos que no están de acuerdo con el reino de la luz y buscan dañar el trabajo que hacemos, porque no son afines", expresó Pacheco.

De igual manera, el líder señaló que hay quienes demandan tolerancia pero son los primeros en ser intolerantes a que agrupaciones como la de Cristo Vive tengan puesta su fe en Jesús: "A pesar de todo, no interpondremos ninguna denuncia ante las autoridades judiciales, pero estaremos atentos para que no haya más daños a propiedad privada y de quienes nos han dado las autorizaciones.

Finalmente, Eduardo Pacheco reiteró: "No nos cansaremos de declarar que Cristo Vive, reina y transforma vidas, la gente es maldosa a veces, quienes no están de acuerdo con que la gente sea transformada a través del poder de Cristo. Son cosas que pasan a veces, pero no vamos a desistir de seguir difundiendo el mensaje que transforma la vida de las personas y de sus familias".