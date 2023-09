Muestran a ganadores de Premio Estatal de Artesanía

SALTILLO, COAH. - El Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Cultura (SC), dio a conocer los resultados de la convocatoria "Mis Oficios, Mis Manos: Premio Estatal de Artesanía", que se realiza por cuarto año consecutivo y que tiene como objetivo difundir y valorar su trabajo, además de preservar los oficios artesanales como parte esencial del Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestro estado.

Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura, afirmó: "Lo que no se conoce no se protege, no se quiere y no se transmite, por lo que la finalidad de este premio y de las actividades de capacitación que realizamos para las y los artesanos coahuilenses, es la de transmitir a las nuevas generaciones la importancia de preservar nuestros oficios artesanales, y sobre todo valorar esta parte de nuestro patrimonio".

Los ganadores de esta convocatoria son, en la Categoría Tejido de Textiles (algodón, lana y cerdas), Ernesto David López Villanueva, con la pieza "Sarape Original de Saltillo"; Tallado en madera, José Roberto Pérez Narváez, con la pieza "Mis primeros pasos (Oso negro de Coahuila); Cartonería y papel, Jesús Rosas Cázares, con "Matlachín esplendor de fe y tradición"; y Orfebrería en plata, Annaid Hernández Villa, con "Saltillo 400".

Cabe señalar que el jurado dictaminador, por unanimidad, declaró desierta la Categoría de Cerámica, y en base al punto número 10 de la convocatoria reasignó el premio como un estímulo especial a la Categoría de Tejido de Textiles (algodón, lana y cerdas), mismo que fue para Ana Victoria Quezada Díaz de León, con la pieza "Noches añiles".

Dentro de este mismo certamen se abrió una categoría especial para reconocer a la Maestra o Maestro Artesano en cualquier rama artesanal, mismo que este año fue obtenido por el Maestro Artesano Raymundo Delgado Vázquez, y su pieza pasará a formar parte del acervo cultural de la Secretaría de Cultura del Estado.

La anterior convocatoria contó con 5 categorías en ramas artesanales, como: Tejido de Textiles (algodón, lana, cerdas); Tallado en Madera; Cerámica; Cartonería y Papel; Orfebrería en Plata, y en el mismo se registraron un total de 33 piezas.

Después de la etapa de preselección, donde se evaluó el dominio técnico, valor cultural (elementos iconográficos y de representación del patrimonio cultural coahuilense) y el nivel estético, se seleccionaron 18 piezas, las cuales fueron evaluadas de manera presencial por los jurados de la convocatoria: Amparo de Jesús Rincón Pérez, Jefa de la Coordinación de Arte Popular, perteneciente a la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas; Eduardo Berrocal López, presidente de la Corresponsalía "San Miguel de Allende" del Seminario de Cultura Mexicana y Director Ejecutivo de la Fundación para la Conservación del Juguete Popular Mexicano A.C. ; y Estefanía Espinoza Aguilar, encargada del acervo del Museo Nacional de Culturas Populares.