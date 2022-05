Niega MARS extorsión de Greg Abbott

SALTILLO, COAH.- Tras lo declarado por el canciller Marcelo Ebrard sobre una "extorsión" por parte del Gobernador de Texas, Greg Abbott hacia los gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que lo que los mandatarios estatales lo que en realidad hicieron fue el trabajo que le correspondía al Gobierno Federal para poder mantener las exportaciones de productos hacia Estados Unidos.

"Lamento la falta de comunicación con la Secretaria de relaciones Exteriores y con el Gobierno Federal, ya que nunca se comunicaron; me hubiera gustado que el canciller me llamara cuando hubo 17 kilómetros de fila porque los camiones no podían pasar a Texas el producto de exportación, con mercancía echándose a perder y con contratos en Estados Unidos que de no cumplirse, podían aplicarles multas debido a que fueron más de 36 horas los que estuvieron detenidos", expresó Miguel Ángel Riquelme Solís.

De igual manera, señaló: "Los gobernadores tuvimos que ir a negociar y llegar a acuerdos, aunque no nos correspondía a nosotros, sino al Gobierno de México: no a Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas en lo individual; entendemos el proceso electoral de Texas, pero también tienen la facultad de detener el flujo de transporte comercial, entonces tuvimos que arreglar lo que no hizo la federación".

Riquelme Solís reiteró: "Si nos extorsionaron, nos trataron mal o lo que haya pasado, lo real aquí es que en Texas detuvieron en flujo comercial y a nosotros nos interesan las empresas, la industria que tiene el potencial de nuestra fuerza laboral y la generación de empleos, por eso hubo una reacción rápida de Coahuila.

El Gobernador de Coahuila consideró que Marcelo Ebrard debería reconocer la labor de los gobernadores, porque ni siquiera miden las consecuencias de lo que ocurrió con el impedimento de entrada a Estados Unidos: "Ni una sola llamada recibimos de parte de ellos, pero deben estar consientes de la problemática que es de ellos y no nuestra".

De acuerdo al canciller, los acuerdos alcanzados el mes pasado entre cuatro gobernadores de estados mexicanos y Texas para reforzar la seguridad fronteriza y combatir la inmigración ilegal equivalen a una "extorsión", dijo el secretario de Relaciones Exteriores de México.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó acuerdos con sus homólogos fronterizos de los estados Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas luego de que se interrumpiera el comercio entre ambas naciones ante el endurecimiento de los controles de seguridad para evitar el tráfico de personas y el contrabando, impuestos por el estadounidense.

"Es el esquema de extorsión, más bien una extorsión: cierro la frontera y tienes que firmar lo que yo diga, eso no es un acuerdo, un acuerdo es que tú y yo estemos de acuerdo en algo", expresó el Secretario de Relaciones exteriores tras la reunión.