No afectará Ley Eléctrica a Coahuila

SALTILLO, COAH.- La reforma energética presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no pondría en riesgo a las inversiones en Coahuila, aunque General Motors amagó con ya no invertir en el país si no se apostaba por energías limpias, analizó el economista Antonio Serrano Camarena.

Asimismo, el catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila consideró que la empresa automotriz hizo un llamado de atención, no una amenaza, para que por la vía empresarial el Gobierno federal oriente sus políticas públicas en la generación de energías renovables.

"¿Vamos a ver un freno a las inversiones? No. Primero, la reforma no va a pasar, está bajo una amenaza terrible; mala idea no es porque se busca que, a través del combustóleo, que se genera como desperdicio en la extracción de petróleo, podamos producir electricidad casi gratis", apuntó Serrano, también director del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste de Canacintra.

En ese sentido, el economista Antonio Castro consideró por su parte que el mensaje de GM fue un asunto político, más que económico, es decir, manifestar una postura en sintonía con las corporaciones y cámaras empresariales como la Coparmex para que la opinión pública genere presión al Gobierno encabezado por el presidente López Obrador.

Asimismo, señaló que la principal característica de la reforma energética de la 4T es poner orden a la generación de energía eléctrica en beneficio de las y los mexicanos, ya que con la reforma de Enrique Peña Nieto se benefició a la inversión privada nacional y extranjera, lo que generó un desequilibrio a favor de empresas por parte de subsidios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ambos economistas coincidieron en que, pese a los anuncios de GM, la empresa no dejaría esa inversión económica y capital humano, que ha generado una aportación significativa en la economía de la Región Sureste de Coahuila.

