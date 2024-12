No hay transparencia en Reforma al Infonavit

ARTEAGA, COAHUILA.- La CROC en Coahuila está en contra de la iniciativa de reforma a la Ley del Infonavit en los términos en que está planteada, argumentando que la propuesta carece de mecanismos de transparencia dijo su secretario general estatal Alberto Morales Núñez.

Agregó que el principal problema radica en que la administración del Infonavit quedaría bajo el control mayoritario del gobierno.

"Ellos quieren que la administración de Infonavit no tenga transparencia, no tenga vigilancia, que nadie les diga nada, y al final puedan mayoritear las decisiones en un consejo que supuestamente incluye a trabajadores y patrones, pero en realidad no es así", señaló.

El dirigente también explicó que, en comisiones clave como la de transparencia, el gobierno tendría cinco asientos frente a dos de los trabajadores y dos de los patrones, lo que les otorgaría una mayoría absoluta.

"Eso es lo único que estamos en contra. Por eso vamos a pugnar para que no se apruebe esta reforma como está planteada", añadió.

Por lo que hizo un llamado a los legisladores para revisar la iniciativa y garantizar que se preserve la representación equitativa y los principios de transparencia en las decisiones que afectan a los trabajadores y patrones.