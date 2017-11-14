Nombra RMV director del Hospital Materno Infantil

Saltillo, Coahuila.- El gobernador Rubén Moreira Valdez entregó el nombramiento a José Roberto Cárdenas Zavala como nuevo Director del Hospital Materno Infantil del Estado.

En ese marco, el Mandatario estatal manifestó la confianza que tiene en él para desempeñar una gran labor al frente de este importante hospital. Durante la entrega, el gobernador Rubén Moreira Valdez lo exhortó a cumplir con las obligaciones del cargo con responsabilidad, profesionalismo, y dedicación

A su vez, Cárdenas Zavala comprometió el mejor de sus esfuerzos para cumplir a cabalidad con la nueva responsabilidad que le confirió el Jefe del Estado.

Asimismo, el Titular del Ejecutivo firmó el Decreto por el que se crea el organismo desconcentrado “Hospital Materno Infantil del Estado de Coahuila de Zaragoza”, con este se tendrá por objeto la atención integral médica de especialidad en las ramas gineco-obtétrica y pediátrica, proporcionando servicios de salud con calidad a la población. Además realizará actividades de investigación en dichos campos, encaminadas a la solución de los problemas de salud en la materia.

Con la apertura del Hospital Materno Infantil el estado continúa garantizando a sus habitantes el derecho a la salud, brindando servicios que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de estos grupos vulnerables de la población.

Rubén Moreira también firmó el Decreto creando el organismo desconcentrado denominado “Centro Oncológico de la Región Sureste del Estado Coahuila de Zaragoza”, el cual tendrá por objeto la prestación de servicios médicos de alta especialidad en las ramas de la ciencia oncológica.