Ofertarán 500 vacantes para la Guardia Nacional

Torreón, Coah.- La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE) y la Secretaría del Trabajo (ST) de Coahuila, ofrece más de 500 vacantes en la Región Laguna a quienes deseen formar parte de la Guardia Nacional.

Todos los martes y jueves de octubre, personal militar realizará entrevistas a quienes asistan a las Jornadas Laborales que la Secretaría del Trabajo y el SNE organizan en las oficinas ubicadas en la calle Zaragoza, número 148 bis, en el centro de Torreón, en un horario de las 09:00 a las 14:00 horas.

Los requisitos que deben cumplir los aspirantes a formar parte de la Guardia Nacional son: Ser mexicano, no haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o a alguna corporación policiaca, tener entre 18 y 29 años, estatura mínima de 1.58 metros, estudios de secundaria, ser soltero, tener un índice de masa corporal máximo de 29.9 y no tener tatuajes que sean visibles o rebasen una medida de 10 x 10 cm.

El Secretario del Trabajo en la entidad, Román Alberto Cepeda González, mencionó que Coahuila trabaja coordinadamente con todos los niveles de Gobierno con el fin de llevar opciones de empleabilidad para los coahuilenses.

Resaltó que esta es una oportunidad para quienes tienen esta vocación de servicio y desean formar parte de esta nueva corporación, que tiene presencia activa en la mayor parte del territorio nacional.

Entre los beneficios que ofrece pertenecer a la Guardia Nacional, se encuentra contar con un seguro de vida, estabilidad laboral y plan de carrera, uniforme y equipo, un sueldo digo y el honor de servir y proteger a las familias y a la comunidad, por lo que extendió la invitación a quienes estén interesados en obtener un empleo para que acudan a estas jornadas.

Indicó que los aspirantes que cumplan con los requisitos deberán presentarse en las oficinas del SNE con su cartilla militar, acta de nacimiento, CURP, credencial del INE, certificado de estudios, firma electrónica (Fiel), RFC, comprobante de domicilio y carta de no antecedentes penales o carta de buena conducta.

El Secretario declaró que el trabajo en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional será continuo y en próximas fechas estarán también realizando otra Jornada Laboral en el Municipio de Viesca.