Operan en carreteras los "montachoques"

Saltillo, Coah.- Bandas de "montachoques" operan también en Coahuila, además de Nuevo León y ciudad de México, esto luego de denunciarse a través de las redes sociales el caso de varios automovilistas monclovenses que fueron víctimas de estos delincuentes.

A esta nueva forma de estafa o robo, se le denomina "montachoques", que consiste en delincuentes que viajan en automóviles donde escogen a su víctima para seguirla y simular un choque por alcance o de los llamados "besitos", en el que aprovechan para extorsionarlo.

Según usuarios de redes sociales, han reportado ataques de los "montachoques" en Monterrey Nuevo León, Monclova, Coahuila y ciudad de México.

Fue a través de la página de Facebook "Todos Somos Monclova" que una usuaria contó el caso que les ocurrió en pasados días en pleno bulevar Harold R. Pape.

"...El miércoles como a las 12:00 del mediodía, mi esposo transitaba por el bulevar Pape, por el colegio Guadalupe Victoria, él venía por el carril de en medio, de repente un carro se atraviesa y lo saca de su carril a la izquierda y según otro vehículo lo choca con intención, no causándole al carro de mi esposo ningún daño y lo raro es que se llevaron el carro chocado según a un taller a cotizar y dejaron a un joven esperar la llamada, luego habla un tal licenciado y dice que la cantidad que quería era de 9 mil 500 pesos y lo mismo le pasó a mi vecino el jueves, y a él le quitaron 15 mil, según no quieren hablar a la policía porque viene de Monterrey y no quieren perder tiempo pero sólo para alertar a los conductores...".

Tras este post en las redes, otros usuarios revelaron en esta ciudad también haber sido víctimas de los "montachoques", quienes los extorsionaron con cantidades de dinero que iban desde los 3 mil a los 25 mil pesos.

También lee: Barbarie en Nuevo León: Localizan Narco-campos de exterminio

Fue apenas este inicio de semana que en redes sociales se viralizó el momento justo en que se captó el ´modus operandi´ de estas bandas de ladrones, donde un conductor en la ciudad de México fue chocado por un automóvil compacto que, tras el incidente, lejos de lograr su cometido, la víctima logró huir de reversa.

Estos grupos estudian a sus víctimas donde simulan un accidente, frenan de manera repentina o golpean levemente la unidad para que el conductor se detenga.

Al bajar el conductor, es cuando los maleantes aprovechan para amenazar y asaltar al conductor o en su caso extorsionarlo con alguna cantidad de dinero.