Operan recicladoras de forma clandestina

SALTILLO, COAH.- La Secretaría del Medio Ambiente en Coahuila, Eglantina Canales, reconoció que en el Estado existen muchas recicladoras y centros de almacenaje que operan de manera clandestina, lo que provoca incendios como el que se registró este martes en Saltillo.

“Tenemos solamente un padrón de alrededor de 300 centros de almacenamiento en Coahuila que sí operan con los permisos y las condiciones de seguridad que son necesarios, el resto son clandestinas y eso sucede porque así les gusta operar”, expresó la funcionaria estatal.

Eglantina Canales añadió que el descuido de los propietarios deriva en incendios ya que en dichos lugares se almacenan artículos altamente flamantes, como madera, plástico e incluso llantas, pero a la gente le gusta estar en la ilegalidad”, reiteró la Secretaria del Medio Ambiente.

De igual manera, comentó que las sanciones solamente pueden ser económicas para este tipo de establecimiento pues no hay otra manera: “Hay muchísimos negocios de este tipo, en Coahuila solamente tenemos casi 300 centros de almacenamiento registrados que funcionan en la legalidad, pero muchos más en la ilegalidad.

Cabe señalar que la mañana se este martes, se registró un incendio de una recicladora en la Colonia Ramones, en Saltillo, misma que no contaba con los permisos ni protocolos de seguridad y de acuerdo a Javier Rodríguez Mendoza, titular de la PROFEPA, la mula que se les aplicará será de 5 mil a 4 millones de pesos por las emisiones a la atmósfera durante el tiempo que duró la combustión.