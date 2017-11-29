Otorgan medallas a alumnos y docentes

SALTILLO, Coahuila.- Para reconocer el trabajo de alumnos y docentes, en sesión extraordinaria del Consejo Universitario, la Universidad Autónoma de Coahuila entregó las Medallas “Juan Antonio de la Fuente” y “Miguel Ramos Arizpe”, así como el Diploma al Mérito Universitario.

El rector de la UA de C, Blas José Flores Dávila, acompañado por el gobernador Rubén Moreira Valdez; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida; el doctor Miguel Polaino Navarrete y el Secretario General de la UA de C, Salvador Hernández Vélez, entregaron la Medalla “Miguel Ramos Arizpe” a 45 docentes; la Medalla “Juan Antonio de la Fuente” a 118 alumnos y 71 Diplomas al Mérito Universitario.

“Hoy sesiona el máximo órgano de gobierno para otorgar las más altas condecoraciones que se entregan a universitarios destacados”, expresó el Rector durante la ceremonia solemne que, dijo, une a la comunidad de la máxima casa de estudios, en el orgullo por pertenecer a la Universidad Pública más importante del estado, así como en la gratitud y reconocimiento hacia aquellos miembros que, desde sus funciones y quehacer, han sobresalido en la UA de C.

“Nuestra institución está dedicada a la formación de ciudadanos a partir de la premisa que se encuentra en nuestro lema: en el bien fincamos el saber. Y cuando hablamos del bien no podemos referirnos sino al bien colectivo, al progreso comunitario, es decir, a la concepción de la universidad como herramienta privilegiada de movilidad social”, expuso Flores Dávila.

Por su parte, el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, dijo que la entrega de las medallas y del Diploma al Mérito Académico, no sólo reconocen a los universitarios sobresalientes, sino que son un homenaje a dos coahuilenses que nos otorgan un legado ideológico y de lucha por las causas sociales más justas: Miguel Ramos Arizpe y Juan Antonio de la Fuente.

Felicitó a los alumnos destacados y maestros e investigadores galardonados, expresó que con su trabajo han contribuido a incrementar el nivel educativo de la UA de C. Todas y todos son constancia de que con perseverancia y disciplina podemos ser mejores universitarios y mejores coahuilenses para contribuir al mejoramiento del estado, puntualizó el Mandatario estatal.