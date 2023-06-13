Para familias de la Centro

SALTILLO, COAH.- Nazira Zogbi Castro, Secretaria de Trabajo en Coahuila dio a conocer que la dependencia se alista para realizar dentro de tres semanas, dos Ferias del Empleo en la Región Sureste, específicamente en Saltillo y Ramos Arizpe; sin embargo, éstas se promoverán también en la Región Centro para apoyar a las familias que se han visto afectadas por la crisis financiera el Altos Hornos de México y que desean emigrar para poder encontrar mejores oportunidades en el Estado.

“Aunque hasta el momento no hay despidos en la Centro, sabemos que la situación es difícil y por eso se hace la invitación a las familias que deseen aprovechar las vacantes que se encuentran en la Sureste con el fin de que se establezcan y mejoren su calidad de vida dentro del mismo Estado”, explicó la funcionaria.

Zogbi Castro añadió que se mantienen pláticas con los empleadores para exhortarlos a que, además de las prestaciones de ley, también ofrezcan otros atractivos extraordinarias para los foráneos, como vivienda en los primeros meses de haberse mudado a Saltillo o Ramos Arizpe, al igual que traslado de los trabajadores, lo que ayuda en su economía mientras logran estabilizarse.

“Lo que queremos es que los coahuilenses se coloquen en las empresas que tenemos en la entidad, sabemos que los empleadores en muchas ocasiones buscan la mano de obra en otros estados, pero nosotros como Gobierno los conminamos a que se les dé preferencia siempre a nuestra gente”, finalizó la Secretaria de Trabajo en Coahuila.