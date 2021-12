Paralizan Infonavit

SALTILLO, COAH.- Carolina Torres Martínez, Presidenta de CANADEVI dio a conocer que el 2021 tendrá un cierre complicado debido a la suspensión de créditos del INFONAVIT, mismo que mantiene desde hace un mes.

"Estamos teniendo un final de año difícil porque desgraciadamente un porcentaje muy alto de ciudadanos depende del INFONAVIT, lo que sucede es que esta dependencia desde hace un mes que está modificando sus servidores, plataformas, la página y todo lo que tiene que ver con la vía de internet; ese proceso ha hecho que se detengan los créditos para la adquisición de viviendas", detalló.

Torres Martínez agregó que la suspensión afecta no sólo a las familias, sino también a los bancos que cuentan con un COFINAVIT y a toda la industria del rubro: "Toda esta situación ha hecho que se caiga la industria de la vivienda porque al no existir pagos de créditos, no se puede construir", expresó.

La Presidenta del CANADEVI agregó que esperan sea esta semana cuando INFONAVIT nuevamente aperture los créditos, ya que al momento las pérdidas son millones de pesos: "Al año contabilizamos en Coahuila 9 mil créditos, pero con el mantenimiento que están dando a sus plataformas, ya se perdieron cientos en un mes".

Carolina Torres Martínez reiteró que la esperanza es que se reactiven pronto las plataformas, pues afectaría aún más si el año cierra como hasta el momento: "Si no se mueven los recursos, no hay para construir más y la industria seguirá cayendo".