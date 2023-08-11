Participa FGE Coahuila en capacitación de explosivos

Saltillo, Coah.- El titular de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), Gerardo Márquez Guevara, participó en la capacitación en materia de explosivos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), realizada en el Centro Nacional de Investigación y Entrenamiento de Explosivos (NCETR), en Huntsville, Alabama.

“Agradezco al Gobierno de los Estados Unidos de América por la invitación a participar”, señaló Márquez Guevara en su cuenta de Twitter.

Cabe destacar que se abordaron técnicas de investigación posteriores a una explosión, la fabricación casera de artefactos, la desactivación de artefactos, entre otros relacionados, además pudo conocer a detalle la operación del Centro Analítico de Artefactos Terroristas.

Reconoció que Coahuila hoy cuenta con el reconocimiento internacional por aplicar programas orientados a la profesionalización de sus cuerpos seguridad y de procuración de justicia, así como ser un estado innovador en sus sistemas de prevención, manteniendo este tema como de alta prioridad.