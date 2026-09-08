Jiménez Salinas cuestiona Pase Turístico de Nuevo León en Coahuila

Saltillo, Coahuila.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, cuestionó la constitucionalidad del Pase Turístico implementado por Nuevo León para vehículos con placas de otros estados y advirtió que la medida podría afectar a miles de personas que diariamente transitan entre ambas entidades.

Jiménez Salinas señaló que el esquema genera dudas debido a que existe el derecho al libre tránsito, particularmente en una región metropolitana donde los desplazamientos entre Coahuila y Nuevo León son constantes por motivos laborales, comerciales y de servicios.

"Según yo es un tema que es anticonstitucional, porque pues uno puede transitar libre", sostuvo el mandatario estatal.

Explicó que son miles de coahuilenses y habitantes de otros estados quienes utilizan las vialidades de Nuevo León para trasladarse al Aeropuerto Internacional de Monterrey, acudir a sus centros de trabajo, visitar proveedores o atender clientes.

"Hay mucha gente que transita por Nuevo León, es una zona metropolitana para ir al aeropuerto, para andar de un lado para otro, para ir de trabajo un día, a ver proveedores, a ver clientes", expuso.

El gobernador consideró que tendría que revisarse a fondo el fundamento jurídico de la medida, pues recordó que existen regulaciones similares, como la aplicada en la Ciudad de México, aunque dijo desconocer todavía los alcances específicos del mecanismo establecido por Nuevo León.

"Pues pudiera ser, pero según yo es un tema que es anticonstitucional, porque pues uno puede transitar libre, a menos de que haya una regulación como la de la Ciudad de México, pero pues hay que conocer a fondo", afirmó.

El mandatario estatal reconoció que hasta ahora su administración no ha profundizado en el análisis del nuevo esquema, debido a que inicialmente consideraron que la propuesta no llegaría a concretarse.

"La realidad es que no hemos profundizado en ese tema, pensamos que era una broma", señaló.

El Pase Turístico de Nuevo León contempla un registro para vehículos con placas foráneas y ha generado inquietud entre quienes mantienen una movilidad cotidiana entre Coahuila y Nuevo León, particularmente en la zona sureste de Coahuila, cuya actividad económica y social está estrechamente vinculada con el área metropolitana de Monterrey.