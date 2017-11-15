Piden a Aeroméxico no se vaya de Saltillo

Saltillo Coah.- Será hoy en la tarde la reunión que mantendrán representantes del Gobierno Estatal y de la Iniciativa Privada local con el director de Aeroméxico, para conocer la causa de porqué se va de la plaza y para insistirle que siga la permanencia del vuelo Ciudad de México-Saltillo.

El secretario de la UOECS y presidente de la Canaco Saltillo, Jorge Tafich Martínez informó que va como representante del sector privado a esa reunión, a la que también es probable que se sume el presidente de la Comisión de Economía, Jorge Dávila Flores.

Mientras que por parte del Gobierno del Estado van el secretario de Desarrollo Económico José Antonio Gutiérrez Jardón y el director de Servicios Estatales Aeroportuarios, Luis Gerardo García Martínez.

Antes de abordar el vuelo de Aeroméxico a la capital del País, Tafich Martínez dijo que van con la intención de conocer la causa por la que la aerolínea quiere dejar la plaza, aunque también insistirán para que se quede vuelo.

Sin embargo, añadió que también siguen las pláticas con Aeromar, Interjet y Volaris, aunque no hay definiciones de nadie.

VISITAN NIÑOS AEROPUERTO

Al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe llegaron 122 pequeños del jardín de niños Luis Donaldo Colosio que se ubica en la colonia Ignacio Zaragoza.

Es la primera ocasión que lo visitan, el objetivo de la visita que tengan una experiencia significativa y que conozcan las actividades del aeropuerto.

Pasaron al hangar para que vieran un helicóptero y luego en la sala de espera observaron cuando llegó el avión de Aeroméxico.