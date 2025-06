Piden reforzar vigilancia en la Saltillo-Monterrey

SALTILLO, COAHUILA.– Consciente de la problemática que representan los constantes accidentes sobre la carretera Saltillo-Monterrey, el gobernador Manolo Jiménez anunció que ha solicitado a la Guardia Nacional implementar un operativo especial para atender con mayor eficiencia estas emergencias y evitar afectaciones mayores al flujo vehicular.

"Le pedí al fiscal y al secretario de Seguridad Pública que hablaran con el general, que afortunadamente lo conocemos bien y ahora es el encargado regional de la Guardia Nacional. Hay que hacer un operativo especial para los accidentes en la carretera", expresó el mandatario estatal.

Jiménez destacó que uno de los principales problemas es el tiempo excesivo que toma la atención y liberación de la vía tras un percance.

"Los accidentes no pueden durar tanto tiempo. Se trata de actuar con rapidez: mover, comentar, deslindar responsabilidades, quitar el tráiler y vámonos. No se puede afectar tanto a la gente", puntualizó.

El gobernador también abordó temas de infraestructura regional, destacando que el aeropuerto de Saltillo está listo para operar a mayor capacidad, tras su remodelación previa a la pandemia, y anticipó proyectos de inversión privada para el municipio de Parras.

Sin embargo, subrayó que no anunciará ningún plan hasta que esté completamente confirmado: "No me gusta decir cosas que no están en firme".

Con esta iniciativa, el gobierno estatal busca mejorar la seguridad y eficiencia logística en una de las rutas más importantes para el comercio y la movilidad del norte del país.