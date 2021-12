Pone Saltillo ejemplo a la Federación

SALTILLO, COAH.- El Diputado Jaime Bueno lamentó que el Gobierno Federal no tenga políticas públicas como las que se ejecutan en la Capital de Coahuila para la conservación y preservación del medio ambiente.

Lo anterior lo señaló en la inauguración de la nueva entrada al Cañón de San Lorenzo, en la Sierra de Zapalinamé, donde también se sembró el árbol número un millón como parte del programa de reforestación que implementó el alcalde Manolo Jiménez.

Sin embargo, la agenda del Gobierno Federal no tiene destinadas acciones ni recursos para hacer lo propio en el tema, denunció el diputado: "Antes de que autorizaran el presupuesto como lo mandó el ejecutivo federal, tuvimos una serie de parlamentos abiertos, uno de ellos dedicado al tema ambiental donde investigadores y especialistas acudieron al congreso y nos pidieron que los volteáramos a ver porque no había marcha atrás, además las acciones que se estaban tomando no eran las adecuadas, pues se requiere de un presupuesto especifico y una agenda como la que hoy estamos presenciando en Saltillo, la cual no existe en el país", comentó Jaime Bueno.

El funcionario añadió: "Lamentablemente no se escucharon esas voces y se aprobó un presupuesto que no voltea a ver ese tío de políticas públicas; por eso necesitamos seguir llevando a los expertos en la materia para que los hagan ver los estragos que se están causando en el medio ambiente y que no existen las acciones por parte del Gobierno Federal para contenerlos".

Jaime Bueno insistió en que es necesario que en el Gobierno Federal se den cuenta, acepten y reconozcan ejemplos de éxitos del trabajo en equipo como lo hizo el alcalde Manolo Jiménez, el Gobernador Miguel Ángel Riquelme en conjunto con la sociedad civil y la iniciativa privada: "Lo vemos hoy que entregan cuentas interesantes con una reforestación histórica a nivel nacional, un inventario de árboles y la protección a las sierras, acciones que son dignas de reconocerse".