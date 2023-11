Presenta María Bárbara Cepeda informe Legislativo y de Gestión

Saltillo, Coahuila a 22 de noviembre de 2023.- La tarde del miércoles, la diputada local del PRI, María Bárbara Cepeda Boehringer, presentó su Informe Legislativo y de Gestión, mediante el cual informó a la ciudadanía respecto de sus labores en el Congreso del Estado de Coahuila, así como de su trabajo en las colonias del distrito 14, destacando que cada iniciativa, exhorto y pronunciamiento en Tribuna lo hizo dando voz a las causas ciudadanas.

"Agradezco de corazón su compañía en este día tan importante para mí. Su presencia sin duda me fortalece y me motiva a seguir trabajando por lo más importante que tenemos, nuestras familias de Saltillo...La ruta ha sido clara: servir a la comunidad. Hemos trabajado sin descanso regresando al territorio, a escuchar su sentir y su pensar, y de esta manera promover al Congreso sus propuestas para convertirlas en leyes y derechos para la ciudadanía" manifestó la diputada.

Como parte de su trabajo legislativo en el Congreso del Estado de Coahuila, destaca su iniciativa de reforma al Código Municipal para crear Contralorías Ciudadanas, a fin de que los ciudadanos vigilen las acciones del gobierno local, el cumplimiento de las metas y transparencia de los recursos públicos. Asimismo una iniciativa para que la Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaría de Salud, impartan talleres en las instituciones educativas para mantener informados a los padres de familia sobre la prevención del suicidio en la población estudiantil.

Aunado a lo anterior, la diputada impulsó que se estableciera de manera permanente en el Congreso del Estado, la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, recibiendo el honor de encabezarla como coordinadora.

Por otro lado, presentó diversos puntos de acuerdo mediante los cuales abordó diferentes temas, entre los que destacan: garantizar la calidad en el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos, se otorguen recursos suficientes a la Universidad Autónoma de Coahuila, la necesidad de la construcción de una unidad médica de alta especialidad en Saltillo; exhorto al gobierno federal para resolver el desabasto de medicamentos oncológicos para combatir el cáncer en niñas y niños del país; campañas para concientizar a la juventud sobre el riesgo de conducir bajo los efectos del alcohol, entre otros asuntos de interés público.

Respecto a las gestiones, mencionó la creación de una oficina de vinculación ciudadana, con gestiones y programas que han beneficiado ya a 4 mil 862 personas. Entre estos apoyos destacan los cursos para el empoderamiento de la mujer, terapias de apoyo a la salud mental, lentes gratuitos en escuelas, asesoría legal gratuita, productos de limpieza, pintura e impermeabilizante a bajo costo, consultas dentales gratuitas o a bajo costo, otorgamiento de sillas de ruedas, muletas o andaderas. Destaca también la entrega de paquetes escolares, cobijas, kits sanitizantes a escuelas y comercios, entre muchas otras gestiones.

"Nuestra agenda está dictada por la comunidad. Lo que a ustedes les preocupa a nosotros nos ocupa. Por eso, mi equipo y yo, nos encontramos siempre abiertos a escuchar sus inquietudes, y a trabajar por ellas con pasión y corazón" manifestó la diputada María Bárbara Cepeda

"Hemos avanzado mucho, pero aún vamos por más. Gracias a la gente que me refrendó su confianza he sido reelecta por otros 3 años, para continuar sirviendo a mi comunidad desde el territorio, no del escritorio, como una diputada en constante movimiento" puntualizó.

En este evento, la legisladora estuvo acompañada por su esposo Salvador José Valdés y sus hijos; su compañera de fórmula María Martínez López; el secretario de Educación en Coahuila, Francisco Saracho Navarro en representación del gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís; el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller; el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, diputado Eduardo Olmos Castro; el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Coahuila, Carlos Robles Loustaunau; las y los diputados locales Olivia Martínez Leyva, Edna Ileana Dávalos Elizondo, Martha Loera Arámbula, Mayra Lucila Valdés González, Jesús María Montemayor Garza y Álvaro Moreira Valdés; la señora Liliana Salinas Valdés; la presidenta honoraria del DIF Saltillo, María Beatriz Dávila Garza; el licenciado Enrique Martínez y Martínez, ex gobernador del estado; el licenciado Miguel Arizpe Jiménez, ex alcalde de Saltillo; el licenciado Roberto Cabello Elizondo, presidente de Coparmex. Asimismo distinguieron con su presencia dirigentes de partidos políticos, miembros y militantes del Comité Directivo Estatal del PRI; compañeras de las colonias, funcionarios públicos estatales y municipales; rectores y directores de universidades; cámaras empresariales; organizaciones civiles, así como un gran número de ciudadanos que acudieron a escuchar este informe.