PRESENTA RIQUELME EL FESTIVAL JULIO TORRI 2019

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, presentó el Festival Internacional de las Artes Julio Torri 2019 (FIAJT), que es ya un referente cultural en el norte del País, que se desarrollará del 11 al 27 de octubre con más de 255 eventos a realizarse en los 38 municipios de Coahuila.

En esta edición Canadá es el país invitado; Tlaxcala la entidad federativa invitada, así como el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas y el Festival Ecofilm; donde participarán 165 agrupaciones con más de mil 344 artistas coahuilenses, nacionales y extranjeros.

El Mandatario estatal señaló que Coahuila es un estado fuerte, con gran belleza natural, con un enorme potencial de recursos para crecer, con siete Pueblos Mágicos como poseedores de una historia de gloria y herederos de un invaluable patrimonio cultural.

“Nuestra mayor fortaleza son las mujeres y hombres que han vencido el desierto y superado todas las adversidades con mucho trabajo, sacrificios y amor a la tierra”, declaró.

Expuso que en la historia moderna Coahuila ha trascendido etapas muy difíciles hasta lograr posicionarlo como uno de los estados que más aportan al crecimiento del País, de los más competitivos y de los más seguros.

“Los ojos de los empresarios del mundo ven hoy a nuestro estado como un excelente lugar para invertir y crecer”, puntualizó, además de reconocer al Ejército Mexicano.

En Coahuila se celebra la mejor feria del libro del norte del País; uno de los mejores festivales de guitarra del mundo; el Festival “La Maroma”, dedicado a las niñas y los niños, o “La Calle es de Todos”, con conciertos y espectáculos al aire libre, donde los propios ciudadanos son los invitados principales.

Dio a conocer que el Festival Internacional Julio Torri integra ahora 255 eventos, y los coahuilenses de todas las edades y de los gustos más diversos tendrán la posibilidad de apreciar y disfrutar la obra artística de 165 agrupaciones, integradas por 2 mil coahuilenses, 310 artistas nacionales y 122 extranjeros.

En teatros, plazas, centros culturales y espacios públicos, se tendrá la presencia de Canadá, de Tlaxcala y de Cuatro Ciénegas.

“Este festival es de ustedes, para ustedes y todos los coahuilenses, la cultura y el arte son hoy el corazón de nuestro sistema de cohesión social y del mejor patrimonio que legamos al porvenir”, concluyó.

HERMANDAD HISTÓRICA

En su intervención, el Gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, destacó la hermandad histórica con Coahuila y la oportunidad de mostrar su folclore, así como subrayar el crecimiento económico que mantiene Coahuila, a diferencia de otras entidades federativas.

La Secretaria de Cultura de Coahuila, Ana Sofía García Camil, reconoció al gobernador Miguel Ángel Riquelme su trabajo en el quehacer cultural coahuilense.

“Gracias por hacer de las artes una parte viva e integral de su visión social y de Gobierno”, agradeció.

García Camil señaló que la intención del festival es crear una nueva consciencia entre el público, nacida del encuentro con el trabajo creativo de múltiples artistas, por lo que el país invitado (Canadá) ofrecerá propuestas artísticas sólidas, que son un referente universal de calidad.

Igualmente se refirió a Tlaxcala y a Cuatro Ciénegas, —estado y municipio invitados— los cuales aseguró deslumbrarán al público y serán recibidos con alegría en los foros de todo el estado.

El Cónsul de Canadá en Monterrey, Frederick Caldwell, agradeció la invitación y reafirmó el compromiso de acercar más a su país con Coahuila para fortalecer los lazos de amistad y negocios.

En tanto, la Presidenta Municipal de Cuatro Ciénegas, Yolanda Cantú Moncada, subrayó la importancia del Festival como un generador para la creación artística, la educación y formación de la población.

Por su parte, el Presidente de Hombre Naturaleza, Emmanuel Acha, resaltó el trabajo de las autoridades de Coahuila, por el apoyo y la alianza con el Festival Ecofilm, para visualizar el trabajo de los jóvenes sobre la protección al medio ambiente, y el cual es parte del Festival Internacional de las Artes Julio Torri Coahuila 2019.

En especial, reconoció el trabajo del Estado en materia de energías renovables y por contar con el Parque Solar Villanueva, en el Municipio de Viesca, que es el más grande de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo.

Durante el evento se contó con la presentación artística de Nomadic Massive, grupo musical del país invitado (Canadá), mientras que por parte del Municipio invitado, Cuatro Ciénegas, fue Ensamble Norteño Ceneguense el encargado de animar la velada.

Además, se proyectó un video del FIAJT, donde se pudo apreciar la gama de artistas y espectáculos que disfrutarán los coahuilenses, y un video del Festival de Cortometrajes EcoFilm, mismo que se presenta paralelamente dentro de este gran festival.

Canadá tendrá presencia con los grupos 2B Theatre, Ill Abilities Crew, Nomadic Massive, The Freatless, Théatre Motus, y la Exposición Fotográfica “Canadá, un país multicultural”.

De Tlaxcala se presentan las Marionetas de Huamantla, Los Salterios de Altzayanca, La Camada Tepetlapa auténtica de San Juan Totolac, la Escuela de Danza Regional Mexicana “Tlaxcala”, y las conferencias de Tlaxcala Turística.

Mientras que Cuatro Ciénegas, con las presentaciones de grupos como el Conjunto Norteño La Leyenda de la Sierra, Son Ginebra, Colectivo de Mujeres Pintoras, Yesi López y su Grupo, Urbano Contreras y sus Diferentes del Norte.

En lo internacional, se contará con artistas de la talla de Fito Páez (Argentina), La Dame Blanche (Francia-Cuba), La Lá (Perú), La Zaranda (España), Naftule (Del Mundo), Nily Araux (Francia) y la exposición “Los caprichos de Goya” (España).

En cuanto al talento nacional, se espera la participación de Alfonso André, Avanzada Sinfónica, Benny Ibarra, Carlos Rivera, Darío Castillejos, Chavela y sus mujeres, Pato Machete y su Ronda Bogotá, Los Montañeses del Álamo, Fernando De la Mora, Susana Zabaleta, Jorge Viladoms y la Sonora Santanera, entre muchos otros.

Presidieron esta ceremonia, la delegada comercial del Sector Educativo, Consulado de Canadá en Monterrey, Karen Serdán; la Directora de Hombre Naturaleza, Mercedes Alemán; la Secretaria de Turismo de Tlaxcala, Anabel Alvarado Varela; el Presidente Municipal de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas; el cronista Armando Fuentes Aguirre “Catón”, y el Coronel de Infantería DEM de la Sexta Zona Militar, Juan Carlos Facundo.

También estuvieron presentes durante la ceremonia diputados locales, Gabinete Legal y Ampliado, cámaras de Comercio e Industriales, rectores de universidades públicas y privadas, comunidad artística, directores de Cultura de la región, historiadores, cronistas, organismos no gubernamentales y medios de comunicación, entre otros.