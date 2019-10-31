Preserva UAdeC tradición

Saltillo, Coah.- En atención al principio de difusión de la Cultura, la Universidad Autónoma de Coahuila lleva a cabo actividades que buscan promover y preservar las tradiciones mexicanas en torno a la festividad del Día de Muertos. La tarde de este martes en el Instituto de Ciencias y Humanidades la comunidad estudiantil entusiasta realizó diversas actividades con la instalación de catrinas en áreas comunes y jardines que dieron la bienvenida a la comunidad universitaria del plantel y público en general, para celebrar el día de muertos con la presentación de una revista musical, concurso de catrinas y exhibición del tradicional altar en honor a Manuel Acuña.

La tarde de este martes en el Instituto de Ciencias y Humanidades la comunidad estudiantil entusiasta realizó diversas actividades con la instalación de catrinas en áreas comunes y jardines.

Asimismo, se llevó a cabo el Festival de la Muerte “Mujeres en las Letras” en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en la que se realizaron actividades como conferencias, lectura de libros, recorrido de leyendas, calaveritas literarias y se presentó el tradicional altar de muertos, así como la degustación de platillos típicos.

Por su parte la Facultad de Medicina realizó lo propio, con la presentación de un altar de muertos, alumnas y alumnos participaron en concurso de catrinas y calaveritas literarias, el altar fue en honor al Dr. Manuel Quiza Gaytán.

Cabe destacar que los planteles educativos de bachillerato y licenciatura que forman parte de la Unidad Saltillo, realizarán actividades alusivas al Día de Muertos con el fin de promover las tradiciones entre la comunidad universitaria y con ello lograr su preservación.

En la explanada de la Rectoría se instaló un altar de muertos en honor al centenario del fallecimiento de Emiliano Zapata, el coordinador general de Difusión y Patrimonio Cultural, Eliezer Jáuregui Arrazate, a nombre del rector Salvador Hernández Vélez, dijo que “hay que reconocer y sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones que enriquecen y distinguen nuestra cultura”.

Agregó que, al colocar la ofrenda a Emiliano Zapata, símbolo de la resistencia campesina en México, se busca ofrecer un vistazo a las tradiciones y costumbres alrededor del día de muertos, involucrando a los estudiantes y comunidad en general para que no pierdan ni dejen de lado ésta arraigada celebración.

Llevaron a cabo el Festival de la Muerte “Mujeres en las Letras” en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

A través de la Coordinación de Unidad Saltillo, con la participación de alumnos y maestros del Instituto de Enseñanza abierta y la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, y con la asesoría del maestro Genaro Loera de la Escuela de Artes Plásticas, se instaló un altar en las escalinatas del edificio de Rectoría, como un homenaje al Caudillo del Sur.

El coordinador de Unidad Saltillo, Julio Saucedo Zul, destacó que en esta ocasión se busca realizar un homenaje a Emiliano Zapata al conmemorar su centenario luctuoso, honrando su memoria y su lucha por la justicia, así como preservando las tradiciones que hacen de México un país inigualable.

Como parte de las actividades, la docente Elena Martínez compartió con los asistentes la semblanza de Zapata, de igual manera, el maestro y actor Aurelio Ibarra, quien se caracterizó de la muerte de Zapata, llevó a cabo la declamación de un corrido sobre Zapata

Durante el evento estuvieron presentes la directora del Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA), Luz María Gil Ramos; Marco Antonio Contreras Becerra, director del Ateneo Fuente, y la coordinadora de Comunicación Institucional, Julieta Carabaza González, así como comunidad universitaria y público en general.