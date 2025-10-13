Centros de Acopio en Saltillo para Ayuda Humanitaria en Veracruz

SALTILLO, COAHUILA.- La solidaridad saltillense volvió a manifestarse. Ante las severas inundaciones que han afectado al norte de Veracruz por el desbordamiento de ríos, la comunidad de Saltillo ha respondido con empatía y compromiso, organizando centros de acopio para enviar ayuda humanitaria a las familias damnificadas.

Diversos sectores entre ellos universidades, empresas particulares y asociaciones civiles, se han sumado al esfuerzo colectivo. En la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) se habilitó un punto de recolección donde estudiantes y personal universitario han comenzado a reunir alimentos no perecederos, ropa en buen estado y artículos de higiene personal.

Otros puntos de acopio se encuentran en la calle Segunda 746, en la colonia Colinas de San Lorenzo, así como en el Centro Comunitario Teresita.

Los organizadores destacaron que cada aportación, por pequeña que sea, representa una muestra de apoyo tangible para quienes han perdido prácticamente todo a causa de las lluvias.

"Veracruz nos necesita, y Saltillo siempre ha demostrado su gran corazón. Invitamos a la ciudadanía a donar lo que pueda: alimentos, ropa o artículos básicos. Cada ayuda cuenta", expresaron los voluntarios encargados de la recolección.

Los donativos serán enviados en los próximos días hacia las comunidades más afectadas, principalmente en la zona norte de Veracruz, donde cientos de viviendas quedaron bajo el agua y numerosas familias requieren asistencia inmediata.

Para mayores informes o coordinación de entregas, se habilitaron los números de contacto 844 240 2833 y WhatsApp 782 244 6244.