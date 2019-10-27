Promocionan escrituración en la capital

Saltillo, Coah.- En octubre, Mes de la Escrituración, la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT) continúa trabajando para dar a conocer las ventajas que brinda el Programa de Escrituración.

Con la instalación permanente de los módulos de atención promovidos por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, más personas han conocido los beneficios y se han asesorado otras iniciado trámite, y más de 4 mil 200 tienen ya sus escrituras.

La SEVOT; a través de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (CERTTURC), tiene presencia en toda la entidad, pues cada día se visitan al menos 5 colonias en diferentes municipios.

En la Capital aún existe rezago en el tema de legalización patrimonial, por lo que en 2019 se ha hecho un mayor esfuerzo en promocionar este programa.

En la Capital aún existe rezago en el tema de legalización patrimonial, por lo que en 2019 se ha hecho un mayor esfuerzo en promocionar este programa para que más personas se vean favorecidas.

Luis Alfonso Maldonado Méndez, coordinador de la Región Sureste de CERTTURC, dio a conocer que han visitado casi 150 colonias en la región y en Saltillo, instalando más de 60 módulos.

“Trabajamos bajo la clara instrucción de llevar las oficinas a las colonias y así poder atender a la gente de manera directa y cercana, desde inicios del año el gobernador Miguel Riquelme nos pidió trabajar con gran dedicación y compromiso hacia la ciudadanía”, comentó el funcionario.

“Son momentos de dar soluciones y no falsas esperanzas, por ello estamos trabajando en equipo con las diferentes dependencias y los ayuntamientos para poder llevar a cabo los trámites que corresponden de manera coordinada, y así avanzar a buen paso para beneficiar a más familias de Coahuila.

“Sin miedo, acérquese a las oficinas, hay muchos beneficios, no es muy caro, hay que hacer el esfuerzo para dejar tranquilidad a su familia. El gobernador Riquelme ha firmado convenios que otorgan mayores descuentos y beneficios, estamos a la orden”, concluyó.