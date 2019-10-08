Promueven la UAC equidad de género

SALTILLO, Coah.- El próximo viernes 11 de octubre a las 8:00 horas en la Sala de Seminarios Emilio J. Talamás de la Unidad Camporredondo de la Universidad Autónoma de Coahuila, se llevará a cabo el Foro: La Mujer y el Mercado Laboral, Retos y Desafíos por la Equidad dentro de las Organizaciones.

A nivel mundial la disparidad entre los sexos continúa, persistiendo en la mayoría de los ámbitos económico y social. Según las tendencias publicadas por la Organización Internacional de Trabajo (2016), las desigualdades en participación por género solo han disminuido 0.6 puntos porcentuales, desde hace 20 años en todo el mundo y México no es la excepción.

En México de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres en 2018, la tasa de ocupación laboral femenina representó solo el 43.4 por ciento.

Desde el 2005 el Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE) y la Facultad de Economía, realizan y promueven investigaciones en temas relacionados con el mercado laboral como desigualdad salarial, discriminación, violencia laboral, segregación ocupacional, además de brindar la consultoría a empresas en temas de rotación laboral, de salarios y ambiente.

La coordinadora del foro es la Dra. Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez, maestra investigadora de la Facultad de Economía, quien expresó que partir de un proyecto financiado por el Instituto Nacional de la Mujer y CONACyT, se realizan los eventos que comprenden el proyecto “Análisis de los factores que inhiben la participación laboral de las mujeres en situación de pobreza en el mercado laboral y el empoderamiento económico, desde un enfoque regional”.

Este foro tiene el objetivo de brindar información a través de conferencias y pláticas sobre las mejores prácticas, o los retos y desafíos que se enfrentan dentro del mercado de trabajo.

El evento está abierto a empresarios, personal de recursos humanos, estudiantes, instituciones, ONG´s, y público en general y se ha invitado a personas calificadas en el área, de empresas privadas e instituciones públicas

El Dr. David Castro Lugo, investigador del CISE y también coordinador del Foro, destacó la participación de la vicepresidenta de Negocios de Tránsito del Canal de Panamá, Dra. Ilya Espino de Marotta, por ser una de las mujeres más influyentes en Panamá y América Latina, quien lideró la ampliación del Canal de Panamá en el que se invirtieron más de 5 mil 400 millones de dólares, “ella es un caso de éxito como ejemplo de que la mujer pueden asumir retos de esa magnitud y es un honor contar con su presencia en nuestra universidad”.

Por otra parte, el director de la Facultad de Economía, Mario Alberto Nájera, dijo que los participantes serán bienvenidos de 8:00 a 15:00 horas, para analizar y poner sobre la mesa información estadística, recomendaciones, para tratar de enmarcar los contenidos del Foro, con perspectiva de desarrollo sostenible, de competitividad, y de respeto al derecho humano.

Gilberto Aboites, director del CISE, felicitó a los coordinadores por presentar distintos puntos de vista, de investigadores, personas más calificadas a nivel nacional e internacional, que plantearán resultados ante la comunidad universitaria, como las instancias de gobierno de los tres niveles, señalando las formas concretas y puntuales a través de las cuales se resuelven problemas específicos y como el papel de la mujer ha podido incidir en la solución de los mismos.

Las conferencias serán a las 8:15 horas con la Dra. Ilya Espino de Marotta, vicepresidenta del Negocio de Tránsito del Canal de Panamá “Superando Los Retos”; 9:15 horas, Dra. Flor Brown Grossman de la Facultad de Economía de la UNAM “Transición a la no ocupación”, el efecto del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados”; a las 10:30 horas, Dra. Liliana Meza González del INEGI “Empleo e ingresos por género en México, su relación con el cambio tecnológico”.

A las11:30 horas Dra. Abdelali Soto, SETRA, Coahuila “Violencia laboral, desde la perspectiva de género en Coahuila”; y la Dra. Elizabeth L. Gómez Gutiérrez de la UAdeC con un Taller para empleadores acerca de la promoción de las buenas prácticas, para promover la equidad de género dentro de las organizaciones, erradicar segregación, discriminación y violencia laboral que afecta el rendimiento y los ingreso.

En México de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres en 2018, la tasa de ocupación laboral femenina representó solo el 43.4 por ciento, a diferencia de los hombres los cuales mantienen una ventaja de 77.59 por ciento; la desigualdad salarial se encuentra en el 18 por ciento en contra de las mujeres, quien según la OCD (2016) nos posiciona como uno de los estados federales que se encuentra arriba de la media de los países que integran la organización.