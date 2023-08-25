Propone bajar los intereses bancarios

SALTILLO, COAH.- El Diputado Federal Jericó Abramo Masso, dio a conocer que actualmente alista una iniciativa para modificar la Ley de Coordinación Fiscal, ello con el propósito de que la Federación otorgue a los estados un reducción del 50 al 60 por ciento que pagan en intereses en créditos a los bancos de recursos que se utilizan para invertir en infraestructura.



“Se trata de una modificación a la Ley de Coordinación Fiscal para que el Gobierno Federal les dé a los estados la certificación de deuda - país, con lo que se permitirá temer la reducción de hasta un 60 por ciento en intereses que las mismas entidades pagan por contratación de créditos con los bancos; es decir, si las participaciones están garantizadas en la fórmula de coordinación fiscal, entonces la Federación puede facilitar esta certificación para que el banco preste el dinero y disminuya la tasa, pues es del mismo fondo”, detalló le legislador.

Abramo Masso reiteró que dice iniciativa la presentará el próximo 17 de septiembre en el Pleno, con la que será posible blindar las deudas de los estados: “El pago está garantizado con participaciones avaladas ante la Secretaría de Hacienda, y de esta manera será posible ahorrar millones de pesos con la disminución en las tasas de interés bancarias”.

De igual manera, el Diputado Federal agregó: “El ahorro que se obtenga con la reducción de las tasas de interés, se podrá destinar a obras de infraestructura, que permitan a los estados ser más competitivos y eficaces en su programas para el combate a la pobreza; lo que permitirá que podamos tener más inversión en este momento en donde gobierna MORENA, que no nos da más participaciones y ni bolsas adicionales para el desarrollo”.