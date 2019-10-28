Proponen obligación por afiliar a ‘chuecos’

Saltillo, Coah.- El Poder Ejecutivo enviará una propuesta de ley al Congreso para crear la figura de “obligado solidario” a quienes empadronen vehículos de procedencia extranjera, en caso de que éstos participen en un ilícito o algún accidente.

Dijo que si hay oficinas que se atreven a generarse facultades que no tienen como lo es otorgarles una placa o un permiso, entonces también la ley debe hacerlos obligados solidarios en caso de que se cometa algún delito o que se tenga algún accidente y ocurra la huida de esos vehículos o de sus propietarios.

El Poder Ejecutivo enviará una propuesta de ley al Congreso.

“Sé que es polémico, pero también es polémico que ellos otorguen un documento o una placa que a todas luces es ilegal y que además se cobre por ello”.

El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que se enviará una iniciativa para complementar toda la circunstancia que se tiene en estos momentos en materia de seguridad, con distintos tipos de delitos que de manera frecuente se encuentran en el combate al narcomenudeo y al robo de vehículos, en la que se incluyan estos y otros temas.

Entre ellos herramientas en conceptos de video vigilancia que vendrán a modificar reglamentos y la propia Ley de Seguridad Pública del Estado, además de usarlo como prueba en distintos tipos de delitos que mayormente se dan y que son del fuero común.

Se trata de una reforma general que permita actuar con las herramientas que se tendrán en un corto y largo plazo, ya que en el caso de la videovigilancia de nada sirve saber quien cometió el delito en un video, si no se tiene el marco jurídico preparado para castigar al culpable que sea sorprendido en flagrancia o en investigación posterior, “y enlazarlo con los juicios orales y el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio”.

En el caso de los autos de procedencia extranjera, esta modificación se trata de ir cerrando y desincentivar el ingreso de unidades adquiridas en Estados Unidos y que cruzan la frontera, pues dijo, no se les puede registrar porque de alguna forma sería como darles un documento donde se acredite su legal estancia en el país.

“En estados que lo hicieron incluso traen problemas legales con ello, se tomará una determinación una vez que el gobierno federal decida cuál será la política pública a seguir con los autos ilegales o de procedencia extranjera”.