Protestan padres contra Reforma

SALTILLO, COAH.- La Coordinadora Estatal de la Iniciativa Ciudadana, Silvia López, encabezó una protesta que hicieron padres y madres de familia, así como representantes de la educación para manifestarse en contra de la Reforma Educativa que pretende cambiar el modelo de enseñanza en el país y lo califican como un retroceso en la nación, además de poner en riesgo su futuro.

“Las declaraciones de Max Arriaga, actual director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública sobre cambios en el Sistema Educativo Mexicano, han provocado un rotundo rechazo de prácticamente la gran mayoría de analistas, académicos, maestros, pedagogos y padres de familia que cuestionamos sus afirmaciones al no encontrar bases científicas o pedagógicas para una propuesta tan descabellada”, declaró.

Refirieron que el actual sistema está categorizado por el Gobierno Federal como un “modelo neoliberal, meritocrático, conductista, punitivo, patriarcal, racista, competencial, eurocéntrico, colonial, inhumano y clasista, en el que la educación se convirtió en una moneda de cambio, en un negocio que absorbe miles de millones de pesos al año con la promesa de calidad, crecimiento sostenido, enciclopedismo, especialización, competencias, para generar un modelo meritocrático, elitista, patriarcal, racista que utiliza la educación como un modo de legitimación de la diferencia, del clasismo y de la supuesta movilidad social”.

En el nuevo modelo proponen desaparecer los grados escolares por “fases educativas” que van de 0 a 3 años, primera fase; de 3 a 6 años, segunda fase; lo que hoy es primero y segundo grado, tercera fase; tercero y cueto, cuarta fase; quinto y sexto, quinta fase; y los tres años de secundaria, sería la sexta fase.

“Pasar de una a otra fase ya no sería por exámenes, sino por edad, es decir ya no habría calificaciones, sino una autoevaluación del alumno; todos estos métodos educativos son absolutamente cuestionables en operatividad, recursos, materiales, contenidos, capacitación magisterial; mientras que la transformación del modelo educativo actual a uno que no tiene un plan piloto, reglas de operación, libros de texto o contenidos que sean del dominio público, solo dañará a nuestra infancia y su formación, pues el discurso en el que se enmarca y que le sirve de fundamento está basado solo en premisas ideológicas”, añadió Silvia López.

La Coordinadora Estatal destacó que como sociedad civil organizada y padres de familia se sienten preocupados que declaraciones tan graves pudieran convertirse en acciones de una transformación del sistema educativo al desaparecer los grados escolares, los libros de texto, los exámenes, sustituyéndolos por la autoevaluación, entre otras graves medidas que atentan contra la formación académica de calidad por una que haga retroceder a la educación mexicana.

Finalmente, en sus propuestas dieron a conocer que debe existir una genuina representación de pedagogos, académicos y profesores en la elaboración de una propuesta tan grave como la que se propone para que realmente sea construida de manera científica, académica y pedagógica: “Son nuestros hijos, no hijos del Estado”.