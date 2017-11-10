Proyectan CINE LOBO en Festival Cultural

SALTILLO, Coahuila.- Con el evento de alfombra roja y en el marco del Festival Cultural 2017, fueron proyectados los cortometrajes que forman parte del programa Cine Lobo que promueve el departamento de Difusión Cultual de la Coordinación de Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila.

En una sala de cine ubicada al sur de la ciudad, se dieron cita los creativos estudiantes, actores, familiares, amigos y público en general, quienes disfrutaron el trabajo de los equipos participantes que realizaron durante cuatro meses en la pre, producción y postproducción.

A la noche de gala asistió el coordinador de la US, Miguel Ángel Rodríguez Calderón, quien entregó reconocimientos por mejor guion, diseño de arte, equipo de trabajo, mejor actriz y mejor actor; y será hasta el viernes 10 de noviembre a las seis de la tarde en el paraninfo del Ateneo Fuente que entreguen la Presea Lobo al mejor cortometraje, asimismo a los mejores participantes en pintura, dibujo, escultura, fotografía, cartel y del lobo cancionero.

El titular de Difusión Cultural, Eleazar García García, dijo que estos eventos cubren dos objetivos: brindar la oportunidad a los estudiantes universitarios, trabajadores, y personal docente de brindarles un espacio de expresión de que se manifiesten en lo que les gusta y acercar a las diferentes manifestaciones artísticas.

Esta muestra de cortometraje, afirmó, les da la oportunidad a los jóvenes de ser productores, actores, diseñadores, gestores, directores de una película y es un logro muy bueno que siembra la semilla para que continúen sus sueños profesionales.

“La proyección de cortometrajes tiene gran relevancia porque permite dar a conocer a la comunidad el trabajo de nuestros alumnos, por ello fue en una sala de cine pública, para que la gente conozca lo que los lobos de la UA de C realizan”, expresó García García.

Derivado de un taller de cine que promovió el departamento de Difusión Cultural de la CUS, en coordinación con la Asociación de Cineastas del Magisterio de Coahuila A.C., en el mes de junio, 25 universitarios de distintas Escuelas y Facultades se registraron y durante una semana aprendieron diversos temas sobre el séptimo arte, de ahí organizados en tres grupos se convirtieron en equipos de producción para realizar su cortometraje.

Previo a la proyección de cada cortometraje sus directores compartieron experiencias que vivieron durante el proceso del arduo trabajo que esa noche finalmente concluyó.

El Cortometraje “El Viaje Más Largo”, está integrado por Dan Emmanuel Padilla Uscanga, Miguel González, Jaqueline López Becerra, Guadalupe Martínez Rentería, Daniel Agustín Durón Ramírez, Juan Antonio Fonseca Soria, Ángel Alejandro Medrano Rodríguez, Fernando Recio Valadez, Caleb González Farías, Cinthya Alejandra Trejo Rodríguez.

El cortometraje “De paso” sus integrantes: Purificación Méndez López, Oscar Daniel Mesta Rodríguez, Abel Alejandro Santiago Morales, Itzana-ha Alondra Hernández Cadena, Lily Ugalde Menchaca, Ricardo Aguirre Frutos, Natalia Clarice Olivares Díaz.

Cortometraje “Que tal si...”: Fernando Flores Fernández, Miranda Castañeda Tapia, Ma. De La Paz Ramírez Hernández, Gina Maleni Lozano Nava, Víctor Mendoza Rivera