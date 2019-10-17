Realiza Madriguera Festival del Deporte

Saltillo, Coah.- Por segundo año consecutivo, La Madriguera, Casa del Adolescente, realizó el Festival de Deporte Adaptado, en donde participaron más de 200 alumnos de los Centros de Atención Múltiple (CAM).

La titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del Estado (PRONNIF), Leticia Sánchez Campos, explicó que este festival es un evento recreativo en el que participan alumnos de los diferentes CAM, con la finalidad de fortalecer sus habilidades a través de la convivencia y el desarrollo de actividades deportivas y culturales.

La titular de PRONNIF destacó que La Madriguera es una dependencia incluyente y socialmente responsable, motivo por el que se fomenta la participación de personas con discapacidad en las diversas actividades con las que se cuenta.

“En este segundo festival contamos con la participación de 8 CAM, entre los que destacan el Benito Juárez, el CAM Saltillo, Profesora Margarita Talamás, el 3, 4, 9, 11 y la Escuela de Invidentes”.

Las actividades que realizaron los alumnos de los CAM estuvieron divididas en tres circuitos, y fueron caminar sobre cuerda, lanzar pelotas, subir y bajar escalones, reptar sobre colchones y saltar los aros, entre otras.

“Es un evento muy importante para nosotros, porque brindamos espacio y tiempo especialmente a estudiantes con discapacidad, convivimos y aprendemos mucho de ellos”, concluyó Sánchez Campos.