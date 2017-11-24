Realizará UA de C concierto-colecta

SALTILLO, Coahuila.- La Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila, invita a la comunidad en general al Concierto-Colecta de Juguetes este jueves 23 de noviembre de 2017.

En coordinación con la Presidencia Municipal de Saltillo presentan “Música & Juguetes” a llevarse a cabo en el Centro de Estudios Musicales “Jonás Yeverino Cárdenas, ubicado en la Alameda Zaragoza a las 19:30 horas

Un juguete una sonrisa, se denomina a esta actividad en la que se solicita como entrada al evento un juguete; lo recabado será distribuido por alumnos de la Escuela Superior de Música para niñas y niños en ejidos y colonias vulnerables.

Los alumnos de la ESMUAC ofrecerán concierto con la Orquesta de Guitarras, Ensambles, y los músicos y cantantes del concurso “Lobo Cancionero”, entre otros.

La difusión del arte y la música se deriva de la formación integral de los universitarios y se hace un llamado para que junto comunidad y la UA de C contribuyan en esta actividad de promoción artística, pero sobre todo de compromiso social, aportando su valiosa colaboración para que en próximas fechas de posadas navideñas hagan felices a los niños que más lo necesitan.

La cita es este jueves 23 de noviembre a las 19:30 horas en el Centro de Estudios Musicales “Jonás Yeverino” de la Alameda Zaragoza