Recortan 850 mdp a Coahuila

SALTILLO, COAH.- Más de 850 millones de pesos recortó el Gobierno Federal a Coahuila durante los meses de julio y agosto, recurso que pertenece a apoyos de programas sociales, infraestructura, educación, seguridad pública, salud e inversión a obras públicas.

Lo anterior lo dio a conocer Javier Díaz González, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila, quien añadió que solamente en el ramo 28, mismo que corresponde a las participaciones del Gobierno Federal, Coahuila sufrió un recorte de 400 millones de pesos en agosto, mientras que en julio, la Federación “tumbó” al Estado 450 millones de pesos.

“Desde que el actual gobierno asumió funciones, comenzaron a disminuir las participaciones que recibía anteriormente Coahuila para aplicarse en rubros como salud, educación y seguridad pública, entre otros y así continuarán hasta el siguiente año 2024”, detalló el funcionario estatal.

Díaz González destacó que los recortes son el resultado de la mala administración del Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, además de la deuda pública que ha adquirido durante su gestión, misma que impacta en los presupuestos de los Estados para que pueda pagarse por medio de la disminución presupuestal.

“No tenemos tampoco el Fondo de Estabilización de Ingresos para las entidades federativas que tenían que cubrir los gobiernos estatales, aunado a que se registra una caída en recaudación federal participante y al final, existen recortes que afectan a la ciudadanía por la mala administración del Gobierno Federal”, insistió Javier Díaz.