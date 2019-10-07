Refuerzan programa de mastografías

Saltillo, Coah.- La Secretaría de Salud de Coahuila recordó que las mastografías que se realizan en las unidades médicas públicas son totalmente gratuitas, y que es en este mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama que se intensifica la jornada de exámenes para la prevención de este tipo de enfermedad.

Roberto Bernal Gómez, titular de esta dependencia, aseguró que estos exámenes se realizan de manera gratuita durante el año a toda a aquella persona que lo solicita, sin embargo, es en octubre cuando se refuerza la campaña en la prevención del cáncer en la mujer.

Se estará realizando en Saltillo el “Zumbatón Rosa” este lunes 7 de octubre en la Alameda Zaragoza.

“Este es un esfuerzo del Gobierno encabezado por Miguel Ángel Riquelme, en el que las diferentes unidades médicas se encuentran preparadas con mastógrafos, así como personal médico calificado para que la población pueda hacer uso de ellos para la detección de cáncer”, expresó Bernal Gómez.

Informó además que con las mastografías se pueden detectar correctamente las micro-calsificaciones que pueden sugerir la existencia de una alteración en los tejidos mamarios o detectar directamente el cáncer.

Así, el Secretario de Salud indicó que en las distintas Jurisdicciones Sanitarias existen mastógrafos en los diversos hospitales generales, además de distintas unidades móviles.

“Todas las mastografías son gratuitas, así que le hacemos un llamado a la población para que se acerquen todas aquellas mujeres mayores de 40 años y menores de 69 a su unidad de salud para la realización de su examen de mama”, mencionó.

El Secretario de Salud indicó que en las distintas Jurisdicciones Sanitarias existen mastógrafos en los diversos hospitales generales.

Bernal Gómez recordó además que se estarán llevando a cabo macro brigadas en espacios públicos, colonias y empresas por todo el estado para la atención y detección de cáncer en la mujer, y que se realizarán a través de unidades móviles, personal médico capacitado y especialistas en el tema.

Aunado a esto, se estará realizand en Saltillo el “Zumbatón Rosa” este lunes 7 de octubre en la Alameda Zaragoza, en que estarán presentes las unidades móviles de detección de cáncer de mama y de cáncer cervicouterino.

De la misma manera, será en ciudades como Piedras Negras y Torreón, entre otras, que se llevarán a cabo macro brigadas con personal de enfermería y médicos especialistas para la realización de mastografías, papanicolaou y toma de VPH, entre muchas otras.

“El cáncer es curable cuando se detecta a tiempo, el problema es que menos del 50 por ciento de pacientes con este tipo de enfermedad se realiza exámenes tempranos de detección, siendo ya tarde cuando se descubre, por lo que es muy importante que la población acuda a las unidades de salud para llevar a cabo sus exámenes”, expresó el Secretario de Salud.