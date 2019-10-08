Registran los primeros fríos

Saltillo, Coah.- De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde las últimas 24 horas comenzaron a sentirse temperaturas más frescas al amanecer, derivadas de la llegada del Frente Frío Número 3.

?Se esperan precipitaciones pluviales y vientos ligeros, aunque se descarta que los termómetros desciendan a menos de 13 grados Centígrados sobre cero, principalmente a las 06:00 horas, informó el subsecretario de Protección Civil, Francisco Martínez Ávalos.?

Explicó que en la Región Sureste, donde se presentan las temperaturas más bajas, en las últimas horas se registraron entre los 14 y 15 grados por la mañana, mientras que en La Laguna oscilaron entre los 16 y los 17 Centígrados.

?Detalló que las temperaturas mínimas diarias se aprecian regularmente a las 06:00 horas, y las más altas alrededor de las 15:00 horas.?

Añadió que se toma como referencia la Región Sureste, en particular el Municipio de Arteaga, porque es donde se registran los valores más bajos.

?Estos comportamientos prevalecerán durante las próximas 24/48 horas para las regiones Centro, Carbonífera y Norte, sin mayores alteraciones de acuerdo al SMN, añadió.

?Tradicionalmente en los primeros frentes fríos de la temporada, como es el caso, no hay temperaturas congelantes, aunque los termómetros sí marcarán un descenso notorio sobre todo en las primeras horas de la mañana.

Prevalecerán las temperaturas frescas, los nublados o semi-nublados, además de lluvias sobre todo en zonas rurales y montañosas, concluyó.