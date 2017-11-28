Responde Estado a Universidad de Texas

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; .- Las aseveraciones que hace el informe dela Universidad de Texas respecto a la supuesta conexión, cooperación y control del crimen organizado con el Gobierno de Coahuila son absolutamente falsas, aseguró el secretario de Gobierno Víctor Zamora Rodríguez en la presentación de la respuesta del Gobierno de Coahuila al informe presentado por la Universidad de Texas titulado: ‘Control…sobre todo el estado de Coahuila. Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de los Zetas en San Antonio, Austin y Del Río, Texas’.

A través de su cuenta de twitter, el Gobernador Rubén Moreira Valdez señaló: @GobDeCoahuila da respuesta a la infame ‘investigación’ de @UTAustin @FrayJuanLarios sobre Coahuila. Contestamos a evidente mala fe de supuestos investigadores y evidenciamos sus falsas conclusiones. Ejemplo es la foto que lo ilustró y que es un graffiti electoral del 2005.

En conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes la diputada local coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Georgina Cano Torralva; el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, el Fiscal de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera Cepeda y el titular de la Unidad de Derechos Humanos de Ejecutivo, Federico Garza, fue presentada la respuesta, un libro de 43 páginas que contiene siete apartados, a través del cual se da puntual respuesta al informe presentado por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas y el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

El titular de la Unidad de Derechos Humanos del Ejecutivo, Federico Garza Ramos, precisó que el Gobierno del Estado siempre ha respetado las opiniones de los colectivos en Derechos Humanos e investigadores en la materia, y reconoce los trabajos realizados en base a herramientas científicas y en un ambiente de imparcialidad, como es el caso del Colegio de México y sus investigadores; o del Grupo de Expertos Colombianos sobre los trabajos realizados en materia de personas desaparecidas.

En su intervención el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, puntualizó que siempre se ha reconocido la importante labor de los sectores académicos y de la sociedad civil en la publicación de investigaciones que cuentan con rigor científico y objetividad, que han permitido avanzar en el desarrollo de los derechos humanos, así como para la investigación y sanción de hechos. Como ejemplo de ello se han podido realizar trabajos en conjunto, como en el caso del Colegio de México o de Open Society.

Precisó que el informe publicado en días pasados por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas y el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios fue analizado con la finalidad de identificar nuevos elementos que pudieran contribuir a las investigaciones y procesos judiciales que se siguen con motivo de los hechos referidos en el propio documento, pero sobre todo para brindar justicia y verdad a las víctimas y a la sociedad.

Expuso no es posible arribar a conclusiones concretas a partir únicamente de las declaraciones vertidas por miembros del crimen organizado en cortes de Estados Unidos, y quienes seguramente buscan beneficios judiciales.

Explicó que respecto a las aseveraciones que se hacen en el informe sobre un supuesto grado de conexión, cooperación y control del crimen organizado con el gobierno de Coahuila precisamos que son absolutamente falsas.

“Un simple contraste con la realidad en el estado, permite negar esa afirmación, esta administración ha dirigido su actuar para luchar contra los intereses del crimen organizado en todo momento, prueba de ello son todas las ordenes de aprensión, detenciones y sentencias que se han dictado en contra de los Zetas, incluso en contra de sus propios líderes”, informó.

Subrayó que las acciones emprendidas han derivado en una disminución de la violencia de hasta un 91%, siendo hoy Piedras Negras una de las ciudades con mayor grado de percepción de seguridad en el país, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI.

Reiteró que la respuesta que hoy se presenta contiene una serie de precisiones e información oficial con cifras precisas sobre la disminución de la violencia y de la presencia del crimen organizado en la entidad, como información respecto del llamado caso Allende y del referente al Penal de Piedras Negras, con cifras sobre las órdenes de aprehensión, detenciones y sentencias dictadas en ambos casos a miembros de la delincuencia organizada y a servidores públicos.

“El Gobierno del Estado de Coahuila reconoce el trabajo que realizan los diversos actores sociales; sin embargo, creemos que es indispensable poner en la dimensión debida la información que presentan sus investigaciones”, señaló.

Al final de su mensaje brindado en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, dijo que hubiera resultado significativo que las aclaraciones que realizó Ariel Dulitzki coordinador de la investigación, en una entrevista posterior a la publicación del informe, que era resultado de lo expuesto por tres testigos en juicio.