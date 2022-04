"Retroceso Reforma Electoral"

SALTILLO, COAH.- Manolo Jiménez Salinas, Secretario de Desarrollo Social e Inclusión en Coahuila expresó que una Reforma Electoral debe abonar a la democracia y no retroceder en esta materia, tal y como sucedía anteriormente que el instituto dependía de la Secretaría de Gobernación Federal.

Lo anterior lo señaló en el marco de la actual agenda de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, quien planteó eliminar el Instituto Nacional Electoral para transformarlo en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.

"Leí 10 puntos de la iniciativa de la nueva Reforma Electoral, los temas más trascendentales y considero que cuando se hacen los cambios debe ser para mejorar y no retroceder; en este caso, no creo que aporte a la democracia de México y es algo que debemos cuidar", señaló el funcionario.

Jiménez Salinas agregó que se hizo mucha labor para que el organismo electoral actual fuera independiente, ya que anteriormente dependía directamente del Gobierno Federal: "Se debe trabajar para fortalecer a las instituciones y no para retroceder, si ese no es el objetivo, no creo que entonces sea lo mejor para México".

Cabe señalar que la iniciativa propone la eliminación de los llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), mismas que trabajan en coordinación con el INE en la realización de comicios estatales; el INE trabaja con los OPLE´s para homologar los estándares con los que se realizan las elecciones.

La propuesta de López Obrador sugiere que sea la ciudadanía la que elija a las y los consejeros mediante votación popular, que se celebraría el 1 de agosto. Los candidatos serían propuestos por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y el grupo pasaría de 11 a 7 consejeros.