Revientan casas con inmigrantes

SALTILLO, COAH.- Al menos seis casas de seguridad han sido localizados y desarticuladas en la Región Norte de Coahuila, mismas en las que traficantes de personas mantenían a migrantes que tenían la intención de llegar hacia Estados Unidos; así lo dio a conocer el titular de la Fiscalía General del Estado, Gerardo Márquez Guevara.

“Seguimos con operaciones intensas en esta parte de Coahuila y tras las investigaciones se han desarticulado al menos seis casas en el presente año, pero también todos los días se detectan trasiego de personas acompañados por “polleros” que intentan cruzar de manera ilegal hacia la frontera con Texas”, detalló el funcionario.

Márquez Guevara añadió que con la coordinación que se mantiene con todos los niveles de gobierno, además del Instituto Nacional de Migración y de las acciones de contención, prevención y rescate humanitario, la cifra de indocumentados que intentan pasar hacia Estados Unidos por las fronteras de Coahuila se ha disminuido hasta un 70 por ciento.

“El año pasado cerramos con el resguardo de 600 mil migrantes, y durante el 2023 tenemos un registro aproximado de 146 mil indocumentados entre las detenciones que hacen también en Estados Unidos; así como 10 mil rescates humanitarios que hizo el INM”, agregó el titular de la FGE.

Finalmente, Gerardo Márquez Guevara señaló que en la presente época del año hay tramos en el Río Bravo donde el agua ha disminuido y los migrantes pretenden utilizarlos para poder cruzar; sin embargo, es precisamente en estos lugares en donde se mantienen operativos reforzados para evitar el tráfico de indocumentados.