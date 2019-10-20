Revisan estancias infantiles

Saltillo, Coah.- Cumpliendo el compromiso del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís de apoyar a las madres trabajadoras y a los propietarios de las estancias infantiles de Coahuila, la Secretaria de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS), a través de la Subsecretaría de Inclusión, llevó a cabo un recorrido de acercamiento por las Unidades de Atención Infantiles que prestan la asistencia a las madres trabajadoras que recurren a los servicios de guardería infantil.

Luis Alberto Durán Herrera, subsecretario de Inclusión, dio a conocer que se llevó a cabo una gira por la Región Laguna, Centro, Carbonífera, Cinco Manantiales, Norte y Sureste, con la finalidad de entablar una relación cordial de trabajo con las responsables de las estancias infantiles, presentar al director administrativo de la Subsecretaría, Bernardo Flores Casillas, así como recopilar inquietudes en relación al apoyo emergente que reciben las niñas y niños menores de 4 años por parte del Gobierno de Miguel Ángel Riquelme.

El funcionario estatal destacó que el compromiso es reciproco entre el Gobierno del Estado y los propietarios de las estancias infantiles, ya que trabajan de manera ordenada, cumpliendo la normatividad establecida así como los lineamientos de salud y protección civil que son reconocidos por la UNICEF y la UNESCO.

El funcionario estatal destacó que el compromiso es reciproco entre el Gobierno del Estado y los propietarios de las estancias infantiles.

Durán Herrera indicó que la SIDS está trabajando bajo el esquema y la visión de desarrollo y prosperidad que impulsa el gobernador Miguel Riquelme.

“Si bien el Gobernador realiza giras de promoción económica fuera del País con la intención de atraer inversiones y fuentes de empleo, también busca que los padres de familia tengan la tranquilidad de dejar a sus hijos en estancias infantiles de calidad, mientras ellos cumplen con sus horarios laborales”, expresó.

El subsecretario detalló que es a través de esta dependencia estatal donde se lleva a cabo la atención a las titulares de las estancias infantiles en el tema del apoyo emergente que desde el pasado mes de mayo el Gobierno del Estado brinda a estas instituciones.

“Se trata de un esfuerzo transversal, nuestra labor es integrar todos los expedientes por medio de la Dirección Administrativa de la Subsecretaría, cubriendo todos los requisitos de cada una de las estancias infantiles para documentar y llevar un control de los apoyos recibidos por parte del Gobierno del Estado”, dijo.

Las estancias infantiles siguen brindando una atención integral de cuidado y alimentación a las niñas y niños, con la colaboración de las distintas dependencias del Estado, como Salud, Educación y Protección Civil, realizándose un trabajo profesional reconocido incluso por organizaciones mundiales. Coahuila tomó la determinación de mantener el apoyo emergente durante los meses que restan del 2019.