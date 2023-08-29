Se impulsa la carne de exportación

SALTILLO, COAH.- Con gran respuesta se llevó a cabo la edición décimo tercera del concurso de Becerro Gordo en Saltillo, el cual impulsa la carne de exportación; con sede en la Asociación Ganadera Local de Saltillo, A. C., se dieron cita los diversos exponentes para el certamen que incluyó también las categorías de borrego y caballo cuarto de milla.

Este evento permite generar una competencia que en los últimos 13 años ubica a Saltillo en el mercado nacional e internacional de carne de engorda, así lo expresó el Director de Desarrollo Rural en Saltillo, Diego Fuentes Aguirre, quien destacó el impulso que se viene dando a los productores del área rural de la capital de Coahuila, así como a las asociaciones y organizaciones de productores pecuarios y agrícolas.

"En la semana del campo que impulsa el Gobierno Municipal se desprende el cúmulo de programas y estímulos a los productores del campo, con especial atención a las organizaciones para sacar adelante la tarea en equipo y hacer causa común en cada proyecto con tendencia al beneficio generalizado", señaló el director de Desarrollo Rural de Saltillo.

Cabe señalar que en el concurso de becerro gordo se busca lograr impulsar cada uno de los programas para posicionar a Saltillo y Coahuila entre los mejores productores de carne de exportación.

El décimo tercer concurso de becerro gordo fue presidido por Francisco Martínez, presidente de la Asociación Ganadera Local, así como los consejeros de esta misma organización, Raúl Garza, Carlos Recio y Alejandro Sánchez; además de Arnoldo Martínez, en representación del Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, José Luis Flores Méndez, y Diego Fuentes Aguirre.