Se queda Federación con dinero de Coahuila

SALTILLO, COAH.- La mala calidad de las carreteras federales de Coahuila que comprende a la 57 desde Piedras Negras hacia Matehuala y la 40, del tramo de Torreón a Saltillo, se debe a que el Gobierno de México no ha enviado desde hace más de un año el recurso de miles de millones de pesos correspondiente a la caja de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ejecutar rehabilitaciones y mantenimiento; lo que al paso de los años, derivó en vías que están en deplorables condiciones e incluso, con incremento de accidentes automovilísticos, cientos de ellos fatales.

De acuerdo al Diputado Local del Partido Verde, Jorge Arturo Valdés Flores, el Gobierno Federal debe todavía a Coahuila 190.4 MDP que se debieron ejercer en el año 2023, recurso que ya estaba etiquetado justamente para el mantenimiento de las carreteras, pues la cifra autorizada fue de 237.2 MDP, de los cuales solamente se utilizaron 82.8 y la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes, reconoció que el resto lo reservó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin explicar por qué o para qué.

En cuanto al presente año 2024, el presupuesto autorizado era de 299, 127, 741 MDP de la Partida de Conservación Rutinaria de Carreteras; sin embargo, todavía no se ejercen en este rubro, ya que de acuerdo al documento que envió el Centro SICT Coahuila, "están en espera de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere los recursos del Programa de Conservación de Carreteras para estar en condiciones de proporcionar el mantenimiento correspondiente".

Valdés Flores refiere que las condiciones climatológicas han deteriorado de forma grave las vías, por lo que en diversos tramos ya no basta con solamente dar el mantenimiento, pues están completamente destrozados.

Y para este tipo de situaciones, el Gobierno Federal tiene la obligación de enviar una partida emergente para poder repararlas y lo más importante, evitar accidentes de los miles de automovilistas, transporte comercial y turístico que a diario las recorren, pero tampoco se logró obtener ese recurso ni en Coahuila ni en ningún otro estado de la República.

De hecho, uno de los periodos donde la afluencia vehicular se incrementa hasta en un mil 500 por ciento es en la época navideña, ante la llegada de los "paisanos" que llegan a Coahuila o bien, utilizan sus carreteras para poder llegar a sus destinos en otras entidades del país por la seguridad que ofrecen; sin embargo, cientos de accidentes ocurren por lo deplorable de las carreteras federales.

El Diputado Jorge Valdés explicó que desde el mes de enero del presente año, al inicio de la actual Legislatura y desde el Congreso del Estado, se presentó un punto de acuerdo para conocer qué había pasado con los recursos no ejercidos del 2023 y 2024.

"Vimos que hay deficiencias en cuanto al mantenimiento y la conservación de las carretera 40 y 57, el deterioro que muestran es evidente, no es algo inventado, no se puede transitar de manera segura en ellas porque se está en peligro de sufrir accidentes automovilísticos", expresó el Legislador.

Al abordar esa problemática, el Diputado del Partido Verde solicitó por medio de un Punto de Acuerdo, vía transparencia y de manera directa a la Dirección del Centro de Comunicaciones y Transportes de la Delegación Coahuila que informaran qué estaba pasando con ese recurso y cómo se había ejecutado, además de que señalaran cómo se ejercería el presupuesto del 2024.

"Después de insistir por varias vías y luego de casi cinco meses, nos dieron la respuesta del 2023, así pudimos constatar que en el último trimestre; es decir, desde y hasta diciembre, ya no se le metió ni un solo peso al mantenimiento, por lo que tenemos prácticamente un año sin que se reparen", añadió el Diputado.

En cuanto al 2024, la misma dependencia compartió que las partidas presupuestales en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público todavía no las liberaba hacienda para que ejercieran.

"Nos dijeron que se espera que se libere el recurso, pero no dan fecha y creo que es algo ilógico que sea el último trimestre del año y no se haya enviado aún la inversión a carreteras, cuando se tuvo que empezar a ejercer desde el primer mes del año, desde enero, no sé qué están esperando", reiteró el Diputado del PVEM.

Aunado a ello, las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos meses, deterioraron más las vías carreteras federales en Coahuila: "Si anteriormente se requería del recurso para un correcto mantenimiento, ya no se requiere eso, es una inversión mayor y el costo aumenta precisamente por la omisión de no haber hecho lo que les corresponde".

DISFRAZA CIFRAS DE ACCIDENTES LA GUARDIA NACIONAL

El Legislador Jorge Valdés hizo también la petición a la Guardia Nacional para conocer los reportes de accidentes que esta dependencia tiene registrados en las carreteras 40 y 57 en Coahuila de los últimos cinco años.

En la Carretera 40, reportaron 73 en el 2019, 55 en el 2020, 90 en el 2021, 100 en el año 2022, 87 en el 2023 y 29 en lo que va del 2024.

Además, la Guardia Nacional afirma que en la Carretera 57 fueron 118 en el año 2019, 68 en el 2020, 97 en el 2021, 166, la cifra más alta, en el 2022, 117 en el 2023 y solamente 22 en el presente año.

Estas cifras no corresponden con los reportes que se hacen a dependencias de atención de urgencias y en las mismas redes sociales, se han evidenciado los accidentes que ocurren por semana en los tramos federales.

La carretera de Los Chorros, en Arteaga, la libre de Piedras Negras, y la de Saltillo a Torreón son las que presentan mayores incidencias de accidentes con saldos mortales.

A prácticamente más de un mes de cambio de administración de la Presidencia de la República, es más que obvio que el recurso destinado a mantenimiento y rehabilitación de las carreteras federales no se ejercerá; además, por ley, los recursos no utilizados en cada uno de los rubros, al no utilizarse, se regresan a la Federación y es imposible que vuelvan a las entidades, por lo que esta problemática va en aumento ante el olvido y omisión del Gobierno de la República para evitar la pérdida de más vidas.