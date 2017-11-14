Se reúne el Rector con investigadores

SALTILLO, Coahuila.- El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas José Flores Dávila, recibió en el despacho a investigadores procedentes de Argentina e India, que trabajarán en proyectos conjuntos con la Facultad de Ciencias Químicas.

El rector dio la bienvenida a Mónica María de los Ángeles Coronel de Sánchez, especialista en Ingeniería Ambiental; Patricia María Albarracín, especialista en Ingeniería Ambiental; Graciela Inés Ceritti, doctora en Bioquímica- Farmacéutica, de la Universidad Nacional de Tucumán, así como del doctor Shiburaj Sugathan, procedente de Thiruvananthapuram, Kerala, India, a quienes deseó una estancia exitosa dentro de la Universidad.

Para darles la bienvenida a los investigadores, el rector Blas Flores destacó que la UA de C es la Universidad más grande del estado, con presencia en 13 municipios, y que cuenta con más de 70 programas de estudios diversificados, que dan la oportunidad a la juventud coahuilense para formarse profesionalmente.

Agregó que la Universidad busca egresar recursos humanos que cuenten con las habilidades necesarias para atender las necesidades que la industria demanda en las diferentes regiones del estado, y con ello tener una sólida vinculación con empresas relacionadas a la minería, petróleo, productos lácticos, sector tecnológico, entre otros.

En este sentido, resaltó que la Facultad de Ciencias Químicas es un referente en cuanto la calidad; con docentes que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, ejemplo de ello es el director Cristóbal Noé Aguilar González, quien se encuentra en el máximo nivel del SNI y además es miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia.

Asimismo, expresó que el Modelo Educativo que se implementa en la máxima casa de estudios, busca que los estudiantes desarrollen habilidades basadas en el Saber Hacer, por ello es de suma importancia que se involucren con actividades que realizan expertos nacionales y extranjeros.

El director de la Facultad de Ciencias Químicas, Cristóbal Noé Aguilar, agradeció al Rector por el apoyo que brinda a la Facultad para la realización de actividades que benefician a la comunidad estudiantil y que contribuyen a su formación integral con el acercamiento de especialistas.

Gracias a la calidad educativa de la Facultad, se ha convertido en uno de los centros de estudios destino de estudiantes extranjeros que, dentro del proceso de internacionalización, vienen a complementar su formación y realizar estancias académicas.

Por su parte, los investigadores expresaron sentirse orgullosos de participar de manera conjunta en las actividades que se realizan en la Facultad, ya que además de generar proyectos de investigación, les permite tener acercamiento con distintas formas de enseñanza y de generación de conocimientos.