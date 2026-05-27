Desconoce PROFAUNA paradero de oso negro avistado en Saltillo; mantienen coordinación con autoridades ambientales

Saltillo, Coahuila.- Luego del avistamiento de un oso negro en la zona urbana de Saltillo, la organización PROFAUNA informó que desconoce el paradero actual del ejemplar, aunque mantiene comunicación con las autoridades ambientales y municipales para dar seguimiento a la situación y verificar el procedimiento que se realice en caso de su captura o reubicación.

Acciones de la autoridad

El director de PROFAUNA, Sergio Marines, explicó que cuando un ejemplar de fauna silvestre es detectado dentro de la mancha urbana, la atención inmediata corresponde a las autoridades municipales y cuerpos especializados, por lo que la asociación permanece atenta al desarrollo del caso.

Indicó que durante esta temporada es común que aumenten los avistamientos de osos jóvenes debido al proceso de destete, etapa en la que dejan de depender de sus madres y comienzan a buscar por cuenta propia alimento y territorios donde establecerse.

Recomendaciones a la población

Ante este tipo de encuentros, hizo un llamado a la población para evitar acercarse a los ejemplares o intentar alimentarlos, ya que estas acciones pueden modificar su comportamiento natural y propiciar que regresen a zonas habitadas en busca de comida, lo que representa un riesgo tanto para las personas como para los propios animales.

Asimismo, señaló que este es el primer reporte de avistamiento de oso registrado en Saltillo durante la presente temporada, por lo que se mantendrá vigilancia y seguimiento a estos casos con el objetivo de proteger tanto a la fauna silvestre como a la población.