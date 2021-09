Sigue activa la Feria del Libro

Saltillo, Coah.- EL Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura (SC), mantiene una fuerte actividad literaria en las instalaciones de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021.

Al respecto, la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, indicó que las actividades se mantienen gracias a la colaboración de muchísimas personas:

"Hemos formado un amplio programa de actividades, con presentaciones de libros, conferencias, charlas, lecturas, talleres, obras de teatro y conciertos, con la participación de especialistas en cada área del conocimiento".

Como se recordará, por primera vez se cuenta dentro de la FILC con un sistema híbrido de actividades en modalidad presencial, así como a través de redes sociales y plataformas digitales.

García Camil invitó a la ciudadanía a asistir a las instalaciones de la UA de C, donde podrán acudir a eventos como los siguientes:

Hoy lunes 20 destacan las presentaciones de libros "Ojo por diente", de Fernando de la Vara; "Wish you were here", de Alfredo Loera Ramírez; y "Las Aventuras del Cuaderno Rojo", de Liliana Contreras, todos ellos a las 16:00 horas.

Mientras que a las 17:30 horas llegan las presentaciones de "Lo que debemos decirnos", de Francisco Peña Mery; "Acosadores a bordo, un estudio sobre la violencia de género en el transporte de Saltillo", de Diana Infante Vargas, a las 17:30 horas.

García Camil destacó el sentido homenaje que se tendrá el día de hoy al poeta Juan Martínez Tristán en punto de las 17:30 horas, en el Foro de Escritoras y Escritores Coahuilenses, que contará con la presencia de Mercedes Luna y familiares, además de amigos del poeta.

Por la tarde se presentan "La Conferencia Género Epistolar en México del Siglo XX", participa José María Espinasa, a las 19:00 horas. A esa misma hora, Chantal Cramaussel y José Gustavo González Flores (editores) presentan "Nacidos Ilegítimos".

Finalmente, la Ceremonia de Entrega del Premio Nacional de Cuento Breve y Digital Julio Torri (2020-2021) será a las 19:00 horas, contando con la participación de Danush Montaño Beckmann, Marco Antonio Arellano y Alán Isaí.