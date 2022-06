Sin empleo 2 mil 500 mineros

SALTILLO, COAH.- Debido a que la Comisión Federal de Electricidad no ha cumplido en tiempos la asignación de contratos a los productores de carbón en la Región Carbonífera, más de 2 mil 500 mineros se encuentran actualmente sin empleo, lo que ha comenzado a impactar a la economía de las familias y a la propia región.

Lo anterior lo dio a conocer el Diputado Jesús María Montemayor Garza y agregó que hay una crisis preocupante, ya que el 60 por ciento de la economía se mueve justamente la producción y venta del carbón, y dicha situación se deriva al no existir certidumbre de los contratos con la CFE que son multi anuales.

"No es una crisis de los últimos meses, sino de años lo que ha generado esta incertidumbre, además no existe una comunicación para la firma de contratos que sea ágil porque la dependencia federal no cuenta con un representante en la Carbonífera, ante ello, es sólo vía mensajes electrónicos y tardan mucho tiempo en contestar", detalló el legislador.

Montemayor Garza añadió que otro de los factores que mantienen a los productores a la deriva es el es el precio de la tonelada de carbón, que se estableció en mil 204 pesos, mientras que el carbón colombiano que se compra en la planta de Petacalco tiene un precio superior de hasta en mil 900 pesos.