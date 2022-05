SALTILLO, COAH.- "Las vacunas no existen, son inventos del gobierno", es lo que opinan el 2 por ciento de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila y por ello, no han acudido a recibir la dosis contra el COVID-19.

Lo anterior lo dio a conocer el Rector de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Hernández Vélez y destacó que no es un problema propio de la universidad, sino de la población en general que no cree en la eficacia de las vacunas para protegerse contra el coronavirus, por ello es que ciudadanos también han decidido no aplicarse la dosis.

"Realmente es poco el porcentaje de los estudiantes que no quieren inmunizarse, pero el 98 por ciento de jóvenes y docentes ya se vacunaron contra el COVID-19; mientras que en los casos de aquellos que no quieren recibir las dosis, no se les puede obligar", señaló el Rector de la UA de C.

De igual manera, Salvador Hernández Vélez comentó que a pesar de que la Universidad Autónoma de Coahuila ha informado a la comunidad la efectividad y pruebas científicas de las vacunas, hay gente que no está convencida ni dispuesta a recibir las dosis de protección: "En ocasiones son las mismas familias quienes no lo permiten y los estudiantes respetan dicha decisión".

Finalmente, el Rector de la Máxima Casa de Estudios reiteró que la institución no los puede obligar a recibir la vacuna, incluso con el regreso del cien por ciento de la matrícula a clases presenciales.