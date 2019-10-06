Tlaxcala invitado en “Festival Julio Torri”

Saltillo, Coah.- En el marco del Festival Internacional de las Artes Julio Torri (FIAJT) 2019, Coahuila se congratula de tener a Tlaxcala como estado invitado.

Ana Sofía García Camil, titular de la Secretaría de Cultura del Estado (SC), detalló que son 11 presentaciones las que esta entidad tendrá, entre ellas destaca la Escuela de Danza Regional Mexicana Tlaxcala, que mostrará una danza típica regional que han preparado para la inauguración de tan importante festival.

Indicó que la FIAJT 2019 se ha convertido en un referente obligado en el noreste del País, y para la inauguración también se contará con la elaboración de alfombra de aserrín y arenillas y una degustación de gastronomía tlaxcalteca.

Coahuila se congratula de tener a Tlaxcala como estado invitado.

Los títeres forman parte de la historia ancestral de México y Huamantla, Pueblo Mágico del Estado de Tlaxcala, que conserva esta tradición y comparte durante este festival un espectáculo denominado Marionetas de Huamantla.

Los Salterios de Atltzayanca, “Ensamble de cuerdas y salterios ayer, hoy y siempre”, esta agrupación surge a iniciativa del maestro Leonardo Sánchez Valencia, de su entusiasmo en que la comunidad de Atltzayanca se promoviera el gusto por el salterio, instrumento al que dedicó la mayor parte de su vida tanto en la ejecución como en la construcción y la enseñanza.

También estará presente la Camada de Huehues “Tepetlapa Auténtica”, de San Juan Totolac, El baile de los huehues es de carácter jocoso y se practicó originalmente para ridiculizar a ciertos personajes de la burguesía colonial y del Porfiriato.

Por último, Tlaxcala presentará dos conferencias: “Tlaxcala Turística” y la conferencia “Migración de familias tlaxcaltecas para colonizar el Norte de México”, donde se ampliará la información sobre esta bella entidad.

Como se recordará estos dos estados, Coahuila y Tlaxcala, a pesar de estar a kilómetros de distancia uno del otro, mantienen estrechos lazos históricos. Ya que en el siglo XVI familias tlaxcaltecas fundan ciudades coahuilenses como: Saltillo, Parras, Monclova, Nadadores, San Buenaventura.