Todos los detalles de la Feria del Tamal

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un total de 50 comerciantes locales participarán en la “Feria del Tamal y Pan de Pulque” de Ramos Arizpe con oferta gastronómica que va desde la variedad tradicional hasta los tamales gourmet.

Tomás Gutiérrez Merino, Secretario de Desarrollo Social, destacó que todo está listo para este evento que se llevará a cabo, del viernes 11 al domingo 13 de agosto, en la Plaza de Armas de esta ciudad.

Se estima que, durante los tres días de evento, se comercializarán alrededor de 15 mil docenas de tamales con lo que se generaría una derrama económica de un millón 500 mil pesos.

“Hay un muy buen ánimo entre la ciudadanía que gusta de este evento que reúne las tradiciones de nuestra cocina. Tendremos toda la variedad de pan de pulque que aquí se elabora; de tamales podrán encontrar los clásicos de pollo, puerco, queso y frijoles, y también de sabores como guayaba, piña, fresa, mango; tamales gourmet; tamales de venado y tamales oaxaqueños. Habrá para todos los gustos”.

La “Feria del Tamal y Pan de Pulque” será el escenario para la instalación de la exposición de “Mujeres Emprendedoras” en la que participarán otras 50 comerciantes con una variedad de productos y servicios.

“El alcalde Chema Morales se comprometió con nuestras emprendedoras para facilitarles espacio en todos los eventos masivos para que puedan seguir con sus proyectos, de manera que aquí tienen su lugar para que ofrezcan desde alimentos, ropa, accesorios, hasta servicios”, dijo Gutiérrez Merino.

Grupos locales amenizarán la actividad comercial a realizar frente a la Presidencia Municipal en la que se espera una alta afluencia, y en la que se contará con un operativo especial de vialidad y seguridad pública para tranquilidad de las familias.